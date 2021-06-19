NBA／曼恩39分逆轉爵士 快艇隊史50年 首闖分區冠軍賽

快艇小將曼恩（中）全場21投15中包括7記三分球，狂轟生涯新高39分。（歐新社）

儘管雷納德（Kawhi Leonard）還是無法出賽第6戰，甚至快艇 在爵士的三分轟炸下一度在第三節落後達25分之多，但快艇小將曼恩（Terance Mann）宛如籃球之神降臨，全場21投15中包括7記三分球，狂轟生涯新高39分，其中第三節獨拿20分，帶領球隊上演超級大反攻，最終以131：119逆轉爵士，4勝2敗挺進西區冠軍賽。

這是快艇成軍50年以來首度殺進分區冠軍賽，終結魔咒；同時快艇更成為史上第一支連續兩個系列賽在0勝2敗落後情況下逆轉晉級的球隊。

賽前看著公鹿和七六人先後將系列賽逼進搶七大戰，爵士也想「有為者亦若是」。在沒有退路的情況下，客場作戰的爵士首節靠著米契爾（Donovan Mitchell）獨拿16分，幫助球隊取得領先；第二節克拉克森（Jordan Clarkson）從板凳殺出，狂砍21分，帶動爵士一輪猛攻，打出39：19的比分差，上半場結束一口氣取得72：50的大幅領先。

爵士上半場團隊命中率高達58.7%，三分球更是19投12中，米契爾和克拉克森合力拿下43分，可說是一路壓著快艇打。

第三節初一度領先達25分的爵士，眼看有機會大勝，沒想到曼恩半路殺出，上半場多次挑戰禁區的他拿到全隊最多14分，第三節他更挺身而出，11投8中包括三分球6投4中，獨拿20分，打得爵士防線不知所措。

快艇單節上演41：22的絕地大反擊，如暴風雨般席捲爵士，一下子將落後分差縮小到僅有3分；延續這股驚人氣勢，貝頓、喬治、貝佛利（Patrick Beverley）接連轟進4記三分球，反而超前對手7分。爵士雖然也回敬幾波攻勢，快艇攻守轉換搭配三分外線連發，還是掌控住領先狀態，就連防守組的貝佛利都趁勢外線偷襲，爵士找不到反擊策略和力道，只能黯然看著賽季落幕。

快艇陣中三人得分超過20分，除了曼恩的救世主爆炸性演出外，喬治得到28分9籃板7助攻3抄截，不過24投僅10中；傑克森（Reggie Jackson）持續優異表現，16投10中拿下27分10助攻3籃板3抄截，貝頓16分7籃板3阻攻2抄截2助攻。貝佛利12分4籃板4助攻。

頂著腳踝傷勢，米契爾全場奮力轟進9記三分球，刷新隊史紀錄，攻下39分9籃板9助攻；克拉克森拿到21分，但下半場沒有分數進帳。奧尼爾（Royce O'Neale）21分10籃板，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）14分，戈貝爾（Rudy Gobert）12分10籃板2抄截。

因腿傷缺席超過兩個星期的康利，在這場比賽回歸，然而顯然狀態還是沒達預期，上場26分鐘，8投1中得到5分3助攻2籃板，發生6次失誤。

快艇將會在西區冠軍賽對決西區第二種子太陽，至於例行賽取得全聯盟最佳戰績的爵士，但仍無緣自2007年後再次闖進西區冠軍賽。