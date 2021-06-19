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NBA／華克傷病纏身 被塞爾蒂克交易至雷霆

體育新聞組╱綜合報導
華克被塞爾蒂克交易至雷霆。（歐新社）
華克被塞爾蒂克交易至雷霆。（歐新社）

波士頓塞爾蒂克隊18日宣布與奧克拉荷馬雷霆隊達成交易，送出華克（Kemba Walker）、今年首輪第16順位選秀權、2025年二輪選秀權，換來霍福特（Al Horford）、布朗（Moses Brown）和2023年二輪選秀權。

現年31歲的華克於2019年經由先簽後換來到塞爾蒂克隊。在此之前，他的整個職涯都在夏洛特黃蜂隊度過；他在2011年以第9順位被選中時還被稱為夏洛特山貓隊。

塞爾蒂克籃球總監史蒂文斯（Brad Stevens）在聲明中指出，「華克是一名真正的職業球員、了不起的隊友和球員。」「我要感謝他帶來的巨大影響，以及他為球隊和波士頓市做出的積極貢獻。」

華克只在波士頓待了2個賽季。一開始，塞爾蒂克隊寄望打進NBA總冠軍賽。4次入選全明星陣容的華克應該可以提供一臂之力，雖然他傷病纏身，但它們在2019-2020年球季打進東部決賽算是最接近的一刻。

但之後情況發生巨變。本賽季塞爾克戰績一團糟，華克苦於傷病。例行賽戰績36勝36負，季後賽首輪就打包，華克還因膝蓋骨挫傷缺席系列賽的最後兩場比賽。

塞爾蒂克長期籃球營運總監安吉（Danny Ainge）於6月初退休，是最大的轉捩點，但華克和球團間可能早已經準備好結束彼此關係。根據《Bleacher Report》報導，安吉試圖用華克交換公鹿後衛哈勒戴（Jrue Holiday），雙方就已出現裂痕。華克的合約還剩7300萬元。

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