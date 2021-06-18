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NBA／七六人3人破20分 客場險勝老鷹逼出第7戰

記者蔡佳霖／綜合外電
安比德等人搶下關鍵分數，助七六人險勝老鷹。（歐新社）
安比德等人搶下關鍵分數，助七六人險勝老鷹。（歐新社）

前兩戰均上演逆轉秀取得聽牌優勢的老鷹，回到主場後試圖如法炮製，爭取2014-15年之後再度重返東區冠軍賽的機會。

老鷹在第四節一路緊追七六人，雙方一度僅有 一球之差，但關鍵時刻安比德（Joel Embiid）先是取得重要3分，隨後馬克西（Tyrese Maxey）和哈里斯（Tobias Harris）把握6罰機會，七六人在驚濤駭浪中以104：99險勝，將系列賽逼進第七戰。

上半場比賽，楊恩（Trae Young）火力全開獨拿20分，赫爾特（Kevin Huerter）也以出色命中率貢獻15分；七六人方面，哈里斯、安比德和小柯瑞（Seth Curry）聯手得到28分，與予抗衡，老鷹取得51：47領先優勢。

小柯瑞在第三節外線火力爆發，三分球5投4中，拿下14分，七六人在一節繳出54.2%的命中率，並且三分球11投7中，一舉超前比分，帶著領先進入決勝期。雙方第四節一開始進攻手感都不理想，七六人一度取得8分領先，但蓋里納利（Danilo Gallinari）和楊恩連續命中三分球，讓老鷹追到僅差1分。

七六人沒有再讓被逆轉的惡夢重現，安比德、馬克西和哈里斯先後拿到9分，老鷹外線熄火，反擊也就到此為止。

七六人陣中3人得分超過20分，安比德拿到22分13籃板2阻攻，不過24投僅9中，還出現8次失誤；哈里斯得到24分5籃板，小柯瑞轟進6記三分球，同樣貢獻24分。

替補的馬克西進帳16分7籃板，西蒙斯（Ben Simmons）6分9籃板5助攻。

楊恩30投13中包括三分球10投5中、5罰3中，拿下34分12助攻5籃板3抄截，系列賽第3次至少拿到30分，也第4度助攻達雙位數。

赫爾特17分11籃板4助攻，卡佩拉（Clint Capela）14分11籃板，蓋里納利16分；柯林斯（John Collins）得到7分10籃板，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）因膝傷僅打了29分鐘，11投3中拿到7分。

柯瑞

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