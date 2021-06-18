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NBA／67罰僅22中 西蒙斯比歐尼爾還爛 恐寫難堪紀錄

記者黃耿誼／綜合外電報導
西蒙斯創下另類的難堪紀錄。（美聯社）
西蒙斯創下另類的難堪紀錄。（美聯社）

76人的控衛西蒙斯（Ben Simmons）本季在季後賽頻頻受到對方使用犯規戰術送上罰球線，而這也讓他創下另類的難堪紀錄。本季他在季後賽67罰僅22中，在與老鷹系列賽的第5戰更是14罰僅4中，也讓他本季季後賽的罰球命中率降到32.8%，若持續低迷很可能成為單一球員在季後賽至少有67次罰球機會，命中率最低的紀錄。

先前的紀錄是由歐尼爾（Shaquille O'Neal）在2006年季後賽所創下的37.4%罰球命中率，對於寫下不光彩的紀錄，西蒙斯說道：「很顯然我必須罰進那些罰球，我必須開始努力於此。」

在此之前，單一球員在單季季後賽獲得67次以上的罰球機會有804次，其中命中率低於5成的只出現23次，低於4成的只出現5次，張伯倫（Wilt Chamberlain）有3次，歐尼爾有2次。如果西蒙斯持續在罰球線上低迷，很可能會加入這名單上難堪的留名。

此外西蒙斯在第5戰罰丟10球是本季季後賽單一球員單場罰丟最多的，另外他10場比賽共罰丟45球，遠比老鷹、太陽及籃網三隊個別在季後賽罰丟的還多。此外，他在對戰老鷹的系列賽中，29罰僅8中，而76人三場落敗的比賽加起來一共輸10分，西蒙斯的罰球或許不是輸球主因，但絕對會是影響戰局的因素之一。

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