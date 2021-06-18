NBA／傷兵連連…詹姆斯：過早開季 害球星受傷

詹姆斯痛批聯盟過早開始賽季，導致球員傷病不斷。（路透）

就在快艇 隊雷納德（Kawhi Leonard）膝傷歸期未定消息傳出，讓NBA 今年季後賽 球星傷病頻仍狀況更加惡化，湖人隊詹姆斯（LeBron James）也發言抨擊，認為聯盟過早開啟賽季導致休息時間不足是背後元凶，而官方發言人也發表聲明作出回應。

詹姆斯透過推特指出：「他們季初都不想聽我的話，但我知道這會發生的。我只想保護球員健康，這到頭來是NBA最大利益所在，我不認為這些傷兵單純是比賽一部分，而是新賽季前缺乏足夠的休息導致。」他也指出今年季後賽恐有多達9位球星受傷。

包含詹姆斯自己、隊友戴維斯（Anthony Davis）、哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）、布朗（Jaylen Brown）、安比德（Joel Embiid）、康利（Mike Conley）與米契爾（Donovan Mitchell）再加上雷納德都在這一長串的名單之上。

詹姆斯強調：「季後賽期間本該是我們聯盟最棒時刻，但球迷卻因受傷關係看不到所愛球星。我非常清楚球員身體狀況，我是代表全體球員發聲，我實在不想看到這麼多傷兵。」他也補充：「我當然知道商業考量層面，所以別用這考驗我，我絕對懂。」

聯盟發言人貝斯（Mike Bass）對此也以官方立場給回應，透過聲明表示：「受傷比率跟上季相比幾乎是相同的，而先發與全明星等級球員缺賽場次與過去3季比率也相同，傷兵當然是比賽不幸部份，我們也體認到NBA全體球員在疫情下做了巨大犧牲。」