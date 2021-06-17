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NBA／米道頓轟新高38分 率公鹿剪網 逼出第7戰

記者蔡佳霖／綜合報導
米道頓（中）轟進生涯季後賽新高38分。（Getty Images）
米道頓（中）轟進生涯季後賽新高38分。（Getty Images）

陷入無路可退的公鹿，第6戰在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、米道頓（Khris Middleton）和哈勒戴（Jrue Holiday）的強勢發揮下，開賽後就一路壓制籃網，打到第四節更一度拉開21分差，最終以104：89大勝籃網，將系列賽逼進搶7。

儘管外線失靈，但公鹿上半場比賽發揮禁區和快攻優勢，以超過5成命中率，取得59：48領先優勢，其中安戴托昆波和米道頓各拿下19分，哈勒戴和洛培茲（Brook Lopez）也合拿19分。

杜蘭特（Kevin Durant）在第三節獨拿12分，試圖帶動球隊反擊，但籃網進攻狀態還是不理想，即使公鹿命中率大幅下滑，雙方仍有兩位數分差；第四節初籃網接連命中外線，一口氣追到僅差5分，但隨後米道頓、哈勒戴和安戴托昆波聯手殺出17：2的猛烈攻勢，一舉擊潰籃網防線，比賽也就此分出勝負。

米道頓全場16投11中包括三分球8投5中、12罰11中，轟進生涯季後賽新高38分，另外還有10籃板5助攻5抄截的全能表現；安戴托昆波20投12中得到30分17籃板3助攻，哈勒戴21分8籃板5助攻4抄截。

公鹿充分掌握籃板優勢，在快攻得分上更取得26：4的絕對領先，並且在防守端迫使籃網系列賽第2度得分低於90分，贏得毫不僥倖。

前一場打滿48分鐘的杜蘭特，此役出賽40分鐘，30投15中拿到32分11籃板3助攻，系列賽第4次突破30分，美中不足是發生7次失誤。哈登（James Harden）16分7助攻5籃板4抄截，葛里芬（Blake Griffin）12分6籃板。

季後賽

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1張圖／NBA季後賽對戰表 公鹿逼平籃網 第7戰決勝負

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