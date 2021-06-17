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NBA／勝率一度達99.7%仍搞砸 76人寫多項難堪紀錄

記者黃耿誼／綜合外電報導
76人(藍衣)寫多項難堪紀錄。（Getty Images）
76人(藍衣)寫多項難堪紀錄。（Getty Images）

老鷹在16日以109比106在客場踢館成功，不僅搶下聽牌勝，也讓76人在本場比賽寫下不少難堪紀錄。半場打完落後22分逆轉，是NBA季後賽史上季後賽第三大的差距。此外，連同上一場搞砸18分領先，76人成為25年來首支連兩場搞砸18分以上領先的球隊。

在本場比賽進行時，電腦所算出76人的勝率一度高達99.7％比前一場最高的95.5％還多，不過兩場比賽76人最終都是落敗。另外在本場比賽之前，76人在過去25個賽季的例行賽及季後賽通算中只要曾領先至少25分的比賽，戰績為165勝0敗。

難堪的輸球，76人的教練瑞佛斯（Doc Rivers）在賽後就表示：「即使在第三節我們還維持住領先，但是在下半場開始的10次進攻機會出現6個失誤，是讓我早早喊出暫停的原因，如果沒有失誤的話可能早就領先到30分了。」

此外瑞佛斯也點出本場比賽其他問題：「很顯然今天的第二陣容在下半場狀態不太好，我們在末節得了19分但丟了40分，所以是我們自己的問題，是我的問題，也是球員的問題。接下來我們要好好仔細想想如何追平系列賽並在第7戰拿下勝利。」此役結束之後，雙方將要在18日進行第6戰。

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