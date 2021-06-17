NBA／快艇少雷納德無礙 喬治挺身飆37分逆轉爵士聽牌

喬治（左）挺身飆37分，其他副將也夠爭氣，快艇在少了雷納德情況下仍率先聽牌。（路透）

16日聽牌戰賽前先迎來壞消息，雷納德（Kawhi Leonard）膝傷無法上場，甚至未來出賽狀況也成疑，不過快艇 展現驚人韌性，不只喬治（Paul George）挺身飆37分，其他副將也夠爭氣，以119：111在鹽湖城客場取得3勝2敗的聽牌領先。

爵士此役上半場使出招牌三分火力轟炸，全隊三分球30投17中，但快艇並未因此驚慌失措，本身順暢進攻讓球隊緊咬在後，而當爵士第三節三分失靈，單節10投盡墨，快艇順勢出擊，反倒搶佔9分領先，進入第4節。

米契爾（Donovan Mitchell）末節雖力圖振作，但難敵快艇均衡攻勢，先有傑克森（Reggie Jackson）殺出，關鍵時刻再有曼恩（Terance Mann）挑戰禁區，對戈貝爾（Rudy Gobert）完成3分打，喬治之後也跳投加罰得手，鞏固勝利。

數據方面，喬治37分外還有16籃板貢獻，莫里斯（Marcus Morris Sr.）添25分，傑克森挹注21分；爵士部份，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）獲32分，米契爾得21分居次，而團隊下半場三分投24僅中3，種下最大敗因。