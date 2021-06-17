NBA／七六人領先26分還贏不了 老鷹神奇大逆轉率先聽牌

老鷹在揚恩（右）帶領下克服全場一度多達26分落後，以109Ｌ：106完成神奇大逆轉，系列賽率先以3勝2敗取得聽牌資格。（Getty Images）

對老鷹系列賽第4戰下半場崩盤讓對手扳平戰局，七六人今天（17號）回到自家主場，原本前三節打得風生水起，沒想到末節竟然遭遇滑鐵盧，讓老鷹克服全場一度多達26分落後，以109：106完成大逆轉，率先以3勝2敗取得聽牌資格。

安比德（Joel Embiid）前場下半場手感急凍，12投盡墨包含最後有望翻轉戰局的上籃也失手，他此役力圖雪恥，首節銳不可擋，8投全中拿17分，早早確立七六人領先，加上小柯瑞 （Seth Curry）也殺出，兩人打完前3節更已合砍56分。

眼看七六人該是勝券在握，老鷹末節猛烈反撲卻徹底改變情勢，在對手進攻完全當機下，威廉 斯（Lou Williams）頻頻取分，急起直追，七六人止血完全沒效，老鷹整節轟進40分，楊恩（Trae Young）最後也貢獻關鍵3罰反超。

接著蓋里納利（Danilo Gallinari）跳投得手，領先來到3分，七六人再來先後斷送良機，小柯瑞追平三分嘗試未果，安比德罰球更是離譜2罰沒中，慘痛一敗輸得一點也不冤枉，小柯瑞攻36分，安比德繳37分、13籃板慘淪為做白工。

此外，西蒙斯（Ben Simmons）罰球14罰4中也成戰犯，哈里斯（Tobias Harris）整場拿4分同樣責無旁貸；至於完成神奇逆轉的老鷹，楊恩飆39分，威廉斯挹注15分，兩人第4節更分別砍下13分，柯林斯（John Collins）另貢獻19分、11籃板。