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NBA／史詩級演出 杜蘭特：贏下每1球

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特繳出鬼神表現，賽後強調重要的是繼續向前看且不自滿。（Getty Images）
杜蘭特繳出鬼神表現，賽後強調重要的是繼續向前看且不自滿。（Getty Images）

杜蘭特（Kevin Durant）15日率籃網取得3：2聽牌資格，打滿48分鐘轟下49分17籃板10助攻的超級大三元，助隊以114：108帶走勝利，讓不少人直呼這或許是他生涯最佳季後賽表現，杜蘭特則強調重要的是繼續向前看且不自滿。

「老實說，我不會替自己表現排名，一旦比賽結束，我試著向前看，並試著未來重現這樣表現，我很享受打球，今晚當然就跟其他很多場比賽一樣，我非常樂在其中，但這可以留待日後懷念，眼下重要的是球隊贏球了」，杜蘭特強調。

杜蘭特也進一步描述比賽時心態，「我心中所想的是每一波球權，我試著贏下每一波球權，所以我不會去想我到底拿到幾分、幾籃板還幾助攻，而是想著把每一波球權中自己工作給做好，我一直都是這麼看待籃球比賽的」。

至於面對外界一片驚嘆自己此役數據，杜蘭特也回應：「我知道多數人知道我很能得分，但球隊其實都要求我做很多事，不管是抓籃板、防守還是組織，我都能來上一些。」此外他還不忘補充：「這場我也洗了些分數，因為我打滿了。」

對於杜蘭特的歷史級表現總教練奈許（Steve Nash）相當讚賞：「他所能做到的真的很瘋狂，我們都知道他有今晚這種表現的能耐。我們傷了厄文（Kyrie Irving），哈登（James Harden）明顯仍受到傷病困擾著，我們團隊受到傷病的影響。而他今晚的強悍的表現、心理的素質，都是他能成為史上最偉大的球員之一的原因。這是他具代表性的表現之一，且令人賞心悅目。」

有媒體質疑杜蘭特隻手摧毀公鹿，卻不見安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）親自負責看守。對此，安戴托昆波表示這是教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）安排，「我想要接受防守杜蘭特的挑戰，假如第6戰讓我去盯他，那麼我非常樂意，假如教練想要我這麼做，我自認已經做好準備」，他賽後這麼說。

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