我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.6%成人完全接種疫苗

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

NBA／基德婉拒執教拓荒者 傳將面試魔術主帥

記者黃耿誼／綜合外電報導
Getty Images
Getty Images

季後賽正進行地如火如荼，不過對已無緣爭冠的球隊來說，休賽季早已開始，其中不少球隊都開始尋覓新帥來帶領球隊。湖人助教基德（Jason Kidd）是其中一個相當熱門的人選，日前被拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）所點名希望可以執教拓荒者，而後基德也出面婉拒，不過近日傳出他將前往魔術面試總教練一職。

今年季中大動作做出交易的魔術，一口氣將陣中三位主力交易走，其中包含當家中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）、大前鋒葛登（Aaron Gordon）及射手佛尼爾（Evan Fournier），將主力球員出售也間接宣告了魔術進入重建期，陣容也將邁向年輕化。

基德選擇魔術執教而非拓荒者或許會讓不少人相當訝異，不過或許其中是有考量的。魔術現任總經理哈蒙德（John Hammond）過去在基德執教公鹿時，同樣也在公鹿任職總經理，雙方也因此有望再續前緣。此外選擇帶領重建中的隊伍，戰績壓力相較也小一些，種種因素都可能是基德婉拒拓荒者而選擇魔術的原因。

基德過去曾執教籃網及公鹿，隨後就到湖人擔任助理教練。基德曾讚賞湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）傾聽、提供意見反饋及不一昧的堅持己見等特質，而同樣的這也成為他選擇湖人的原因。不過待了兩季基德將會在本週前往面試魔術，決定是否將離開洛杉磯

湖人 面試 洛杉磯

上一則

MLB／大聯盟嚴打投手用外來物質 違者禁賽10場

延伸閱讀

NBA／哈登復出手感冷無妨 杜蘭特飆49分 籃網聽牌

NBA／哈登復出手感冷無妨 杜蘭特飆49分 籃網聽牌
1張圖／NBA季後賽對戰表 籃網末節逆轉公鹿 3勝領先

1張圖／NBA季後賽對戰表 籃網末節逆轉公鹿 3勝領先
NBA／戴維斯恐缺陣 詹姆斯：準備好面對挑戰

NBA／戴維斯恐缺陣 詹姆斯：準備好面對挑戰
NBA／安比德首節傷退 衛少大三元助巫師扳回1勝

NBA／安比德首節傷退 衛少大三元助巫師扳回1勝

熱門新聞

小詹姆斯（前排左）所屬的電競戰隊「Faze Clan」隊員們成為史上第一次有電競戰隊登上「運動畫刊」封面。（取材自Instagram）

NBA／比老爸當年小1歲 16歲小詹姆斯登封「運動畫刊」

2021-06-12 08:46
籃網完成17分的大逆轉，主場以114：108擊敗公鹿，系列賽3：2領先。(歐新社)

1張圖／NBA季後賽對戰表 籃網末節逆轉公鹿 3勝領先

2021-06-15 23:08
林書豪宣布將回歸北京首鋼。（新華社）

林書豪兜兜轉轉一年 宣布回北京首鋼打球

2021-06-11 19:13
林書號粽子投球，不知道準不準。（取材自微博）

林書豪「粽子投球」親解為何急與北京首鋼簽約

2021-06-14 20:13
林書豪在北京首鋼隊比賽中慶祝得分。( 新華社)

林書豪回北京首鋼打球 2年前薪水300萬美元

2021-06-12 01:25
在NBA季後賽公鹿對籃網第三戰的第三節中，杜蘭特（左）和塔克（右）一度發生衝突。(美聯社)

NBA／杜蘭特私人保鑣衝場內推擠塔克 被禁賽懲處

2021-06-12 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫
印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」
不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知

不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知