NBA／基德婉拒執教拓荒者 傳將面試魔術主帥

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季後賽正進行地如火如荼，不過對已無緣爭冠的球隊來說，休賽季早已開始，其中不少球隊都開始尋覓新帥來帶領球隊。湖人 助教基德（Jason Kidd）是其中一個相當熱門的人選，日前被拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）所點名希望可以執教拓荒者，而後基德也出面婉拒，不過近日傳出他將前往魔術面試 總教練一職。

今年季中大動作做出交易的魔術，一口氣將陣中三位主力交易走，其中包含當家中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）、大前鋒葛登（Aaron Gordon）及射手佛尼爾（Evan Fournier），將主力球員出售也間接宣告了魔術進入重建期，陣容也將邁向年輕化。

基德選擇魔術執教而非拓荒者或許會讓不少人相當訝異，不過或許其中是有考量的。魔術現任總經理哈蒙德（John Hammond）過去在基德執教公鹿時，同樣也在公鹿任職總經理，雙方也因此有望再續前緣。此外選擇帶領重建中的隊伍，戰績壓力相較也小一些，種種因素都可能是基德婉拒拓荒者而選擇魔術的原因。

基德過去曾執教籃網及公鹿，隨後就到湖人擔任助理教練。基德曾讚賞湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）傾聽、提供意見反饋及不一昧的堅持己見等特質，而同樣的這也成為他選擇湖人的原因。不過待了兩季基德將會在本週前往面試魔術，決定是否將離開洛杉磯 。