NBA／哈登復出手感冷無妨 杜蘭特飆49分 籃網聽牌

杜蘭特打滿全場且猛轟49分大三元。（路透）

籃網15日對公鹿要搶系列戰聽牌資格，賽前就先迎來哈登（James Harden）帶傷上陣回歸的驚喜好消息，而在杜蘭特（Kevin Durant）徹底燃燒，打滿全場且猛轟49分大三元，籃網上演逆轉，終場以114：108氣走公鹿，取得3：2領先。

首戰打不到1分鐘就傷退，哈登復出後顯然還找不到狀態，且籃網第1節有災難般開局，全隊命中率僅2成只拿15分，讓球隊一度落後達17分，直到第3節才終於振作，特別是副將格林（Jeff Green）與葛里芬（Blake Griffin）三分火力支援，開始發動反攻。

到了第4節，杜蘭特更是進入勢不可擋的火燙狀態，單節豪取20分，其中最瘋狂進球無非是倒數50.5秒致命三分彈，眼看進攻時間快到點，在球幾乎沒拿穩下照樣拔起投進，而公鹿最後反撲機會則斷送在米道頓（Khris Middleton）籃下球交安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）發生失誤。

打滿48分鐘的杜蘭特此役繳出49分、17籃板以及10助攻，哈登受傷勢影響雖出賽46分鐘，但10投僅1中，僅拿5分，格林則扮奇兵挹注27分，包含三分球8投7中；公鹿方面，安戴托昆波有34分、12籃板貢獻，米道頓添25分，哈勒戴（Jrue Holiday）獲19分。