NBA／雷納德驚天爆扣 安比德忍不住讚：太瘋狂了

洛杉磯快艇 在15日出戰猶他爵士的系列賽第4戰,靠著雷納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)和莫里斯(Marcus Morris Sr.)三人聯手拿下86分,將系列賽扳平成2:2,其中雷納德還在上半場有一次爆扣爵士費佛斯(Derrick Favors)的精彩演出,成為本場比賽的熱議話題。

在連續兩個系列賽都在前兩戰輸球後,快艇近兩戰表現總算回魂,尤其是明星前鋒喬治在前戰攻下31分後,今天再有31分、9籃板、4助攻演出,搭配上莫里斯也投進5顆三分球拿下24分,讓同樣拿下31分的雷納德不至於再孤掌難鳴。

