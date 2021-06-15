NBA年度防守陣容 戈貝爾、西蒙斯全票進第1隊

年度防守第一隊陣容。（圖：NBA提供）

NBA 官方14日公佈了年度最佳防守陣容，戈貝爾（Rudy Gobert）和西蒙斯（Ben Simmons）全票入選防守第一陣容。而76人共有3人入選年度防守陣容，公鹿和熱火則是各有2人獲選。

年度防守第一隊陣容如下：戈貝爾、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、格林（Draymond Green）、西蒙斯、哈勒戴（Jrue Holiday）。

年度防守第二隊陣容。（圖：NBA提供）

年度防守第二隊陣容則為：安比德（Joel Embiid）、阿德巴約（Bam Adebayo）、雷納德（Kawhi Leonard）、巴特勒（Jimmy Butler）、賽布爾（Matisse Thybulle）。

獲得年度最佳防守球員的戈貝爾，已經連續5個賽季入選年度最佳防守第一隊；西蒙斯則是連續兩年入選防守第一隊，兩人皆獲得100張第一名選票。安戴托昆波也是連續兩年入選第一隊，格林是生涯第4次入選第一隊，哈勒戴生涯第2次。

安比德連續3年獲選年度防守第二隊，阿德巴約連兩年第二隊，巴特勒生涯第5次入選第二隊；曾生涯3度入選年度防守第一隊的雷納德，這是他第4次入選第二隊，近8年來7度進入防守陣容。至於76人隊的賽布爾則是生涯首度獲此殊榮。

在落選的球員中，積分最高的遺珠之憾是太陽隊的布里吉斯（Mikal Bridges），他獲得4張第一名選票，總分39分，以些微之差輸給雷納德。

值得注意的是，洛杉磯湖人 是全聯盟例行賽防守效率最好的球隊，但全隊無人進入年度防守陣容。其中有4人獲得選票，分別是戴維斯（Anthony Davis）、施羅德（Dennis Schroder）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、卡盧索（Alex Caruso）。