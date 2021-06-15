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NBA／保羅36歲不老 率太陽沉淪10年升起

體育新聞組／綜合報導
太陽在保羅（前排右二）的帶領下創聯盟空前紀錄。（Getty Images）
太陽在保羅（前排右二）的帶領下創聯盟空前紀錄。（Getty Images）

例行賽取得西區第2種子的太陽，在季後賽開打前並沒有被太多人看好，原因是他們首輪就對上意外掉到西區第7種子的衛冕軍湖人。

然而，太陽在保羅（Chris Paul）的帶領下，展現出色的團隊攻守戰力，先是6戰解決紫金軍團，讓詹姆斯（LeBron James）苦吞生涯首次一輪遊；接著，太陽又在第二輪以絕對壓制力橫掃了金塊，率先搶進西區冠軍賽。

36歲的保羅在第四戰中19投14中，命中率達74%，狂砍37分外帶7助攻3籃板2抄截，這是保羅自2018年5月8日後的個人單場最高得分。

太陽隊目前季後賽7連勝，保羅也成為自1965年以來，能在季後賽以7成投籃命中率砍下35分以上的最年長球員。保羅賽後受訪時說：「好幾年前人們就說我已經不行了，但重點從不是我，而是『我們』。這也顯示當球隊能團結並展現出團隊的氣勢時，就能辦到哪些事。」體育新聞網「Bleacher Report」指出，雖然保羅沒具體明說，但顯然是意指2019年的季後賽。

當時保羅在球季例行賽的場均得分與投籃命中率，都創下選手生涯新低，也無法率領休士頓火箭打入西區決賽。火箭隊在2018-2019年賽季結束後就拿保羅外加兩個第一輪選秀權，向奧克拉荷馬雷霆換來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。如今保羅輾轉來到鳳凰城，還帶領太陽隊再創巔峰，反觀火箭本季戰績慘澹到17勝55敗，連季後賽都打不進。

太陽這次能夠一次拉下這兩支勁旅，也成為1984年以來首支能在季後賽前兩輪分別擊敗上季分區冠軍賽組合的球隊。

此外，太陽更成為史上第一支至少歷經10年無緣季後賽卻在這之後直闖分區冠軍賽的球隊。先前有類似情況的球隊分別是有2018年的灰狼、2007年的勇士、2001年的獨行俠、1992年的快艇

灰狼和快艇當年皆首輪遭到淘汰，勇士和獨行俠則是倒在第二輪。

目前聯盟中連續賽季未打進季後賽最長時間是沙加緬度國王的15個賽季，就看未來他們能否有機會追隨太陽的腳步了。

季後賽 勇士 快艇

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