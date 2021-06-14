NBA／楊恩25分18助攻 老鷹下半場逆轉76人

老鷹一哥楊恩包辦老鷹的最後6分，是贏球大功臣。（歐新社）

上半場一度落後18分的老鷹，在下半場靠著楊恩（Trae Young）獨拿17分，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）和柯林斯（John Collins）也聯手貢獻20分，加上76人進攻當機，成功上演逆轉勝，在主場以103：100驚險擊敗76人，將系列賽又扳成2：2平手。

老鷹開賽後受制於76人的防守，投籃命中率僅有25%，安比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）合力搶下17個籃板，球隊取得28比20領先；安比德和哈里斯（Tobias Harris）在第二節聯手攻下19分，帶動團隊繳出近6成命中率，三分球8投5中，一度拉開18分差。半場結束，76人握有62：49領先優勢。

儘管一開始在客場佔據優勢，但76人第三節卻是陷入掙扎，安比德單節7投盡墨，使得團隊命中率從上半場超過5成一路跌到不足4成，反觀老鷹則是在楊恩和柯林斯的帶領下展開反擊，將落後分差追趕到僅有1球之差。

米爾頓（Shake Milton）第四節初連投帶罰獨拿8分，威廉 斯（Lou Williams）和波格丹諾維奇也予以回應，老鷹依然緊咬分數，隨後靠著楊恩的助攻讓卡佩拉（Clint Capela）灌進兩分，讓老鷹取得超前分。不過安比德接下來的兩罰，加上柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）三分球命中，讓76人重新取得4分領先。

關鍵時刻楊恩挺身而出，先是一個突破傳球讓柯林斯底線轟進三分球，之後他單打拋投放進超前分，老鷹領先3分；安比德禁區製造犯規並兩罰命中，柯林斯在剩下16.6秒發生傳球失誤，留給76人最後逆轉機會。然而安比德籃下沒放進，爭搶籃板時球也出界，球權回到老鷹手上。楊恩把握兩罰機會，76人最後一擊試圖搶投三分，然而時間已經結束，無法帶著聽牌資格回到主場。

楊恩雖然26僅8中，但他在下半場發威，全場得到25分18助攻4籃板，創下生涯季後賽 單場助攻新高；波格丹諾維奇22分，柯林斯14分12籃板，卡佩拉12分13籃板，赫爾特（Kevin Huerter）10分；替補的威廉斯和蓋里納利（Danilo Gallinari）各拿到9分、7分。

前3戰一共獲得47次罰球機會的安比德，這場比賽進攻手感低迷，20投僅4中，加上8罰全中，得到17分21籃板4助攻；哈里斯拿到20分5籃板2助攻，小柯瑞 （Seth Curry）10投7中獲得17分，西蒙斯11分12籃板9助攻2阻攻。柯爾克瑪茲10分，哈沃德（Dwight Howard）7分10籃板。

76人整個下半場進攻狀態欠佳，命中率僅有32.4%，兩節一共只得到38分。