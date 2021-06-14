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NBA／惡意犯規遭驅逐 約柯奇喊冤：我沒故意朝他頭打

記者陳元廷／綜合報導
約柯奇因為對佩恩抄球動作而吞下二級惡意犯規，提前遭驅逐出場。（Getty Images）
約柯奇因為對佩恩抄球動作而吞下二級惡意犯規，提前遭驅逐出場。（Getty Images）

金塊13日拚全力避免遭太陽橫掃的難堪局面，沒想到陣中MVP約柯奇（Nikola Jokic）竟提前遭驅逐出場，因為對佩恩（Cameron Payne）抄球動作而吞下二級惡意犯規，他賽後也強調自己絕無傷人惡意，只是一時沒有控制好情緒。

「假如我打到他的臉，那我真的很抱歉，我並不想傷害到他，故意朝他的頭打」，約柯奇表示，事發當下鏡頭也捕捉到他主動上前問候佩恩，而金塊教頭馬龍（Michael Malone）則強調，約柯奇是情緒太挫折才有此舉，且喊冤這不到二級惡意犯規。

來源：MLG Highlights

「我覺得最多就是判一級惡意犯規，這不是惡意傷人的行為，也屬於籃球動作，他就是感到太挫折了。我不覺得這是2級惡意犯規，因為他是對球，且接觸到佩恩鼻子程度也有限，所以到現在我還是很震驚，竟然因這動作就把新科MVP趕出場」，馬龍說。

金塊約柯奇因惡意違規，遭驅逐出場，教頭馬龍（右）幫喊冤，認為這不到二級惡意犯規。...
金塊約柯奇因惡意違規，遭驅逐出場，教頭馬龍（右）幫喊冤，認為這不到二級惡意犯規。（路透）

太陽教頭威廉斯（Monty Williams）也附和馬龍論點道：「我不覺得約柯奇有任何蓄意傷人的意圖，但在這種時刻，你確實必須要管控好自己情緒，這點我們整季下來也一直告誡己方球員。」此外約柯奇也成為1989年的強森（Magic Johnson）後首位遭橫掃MVP。

來源：Bleacher Report

年度MVP遭驅逐 柯瑞之後首見

另外，約柯奇先前才高票獲選年度MVP，成為金塊隊史首位以及史上選秀順位最低的年度MVP，但隨著他今天被驅逐出場，約柯奇也成為2016年的柯瑞（Stephen Curry）之後，首位在季後賽被趕出場的當季MVP得主。

柯瑞當時是在總冠軍賽第六戰最後因怒丟護齒套，吞下第二次技術犯規，遭驅逐出場。勇士該場比賽以14分之差落敗，最後系列賽在3比1領先優勢下，遭騎士演出大逆轉。

不過要注意的是，柯瑞當時已經是提前吃下第6次犯規，因為不滿判決才做出甩護齒套的動作，最後被追加技術犯規，直接驅逐出場。這是柯瑞生涯首次在季後賽犯滿離場，也是生涯首度遭到驅逐出場。

柯瑞 季後賽 勇士

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