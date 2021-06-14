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NBA／約柯奇遭驅逐出場 保羅率太陽橫掃金塊闖決賽

記者蔡佳霖／綜合外電報導

背水一戰的金塊在主場試圖阻擋太陽系列賽橫掃。但雙方糾纏到第三節中，約柯奇（Nikola Jokic）因下手抄球導致引發衝突，最後吞下二級惡意犯規遭驅逐出場。頓失當家MVP的金塊雖然持續力拚，但太陽在保羅（Chris Paul）的獨掌乾坤之下，第四節仍舊穩穩維持領先優勢，終場以125：118擊退金塊，四戰橫掃對手，挺進西區冠軍賽。

這是太陽自2009-10年之後再度闖進西區冠軍賽，同時也是隊史繼2005年和2010年後再度於7戰4勝制系列賽中完成橫掃。

布克（Devin Booker）在上半場就獨拿21分，帶動太陽取得63：55的領先優勢；金塊第三節試圖追趕，但保羅在這一節中距離跳投彈無虛發，6投全中獨拿12分，屢屢擋住對手反擊氣勢。

而在比賽進行到3分52秒時，約柯奇因朝著佩恩（Cameron Payne）下手抄球直接打到對方，引發雙方人馬一擁而上。最後裁判認定約柯奇有故意傷人的不必要動作嫌疑，直接被吹了二級惡意犯規，遭到驅逐出場。

第四節陷入13分落後的金塊，哀兵出擊展開反撲，一度將分差縮小到5分差；布里吉斯（Mikal Bridges）和布克先後得手，保羅更是發揮穩定軍心的功用，得分助攻抄截樣樣來，又讓太陽領先分數達到兩位數，順利將系列賽關門。

保羅全場19投14中，攻下37分7助攻3籃板2抄截，布克拿到34分11籃板4助攻；布里吉斯14分6籃板，艾頓（Deandre Ayton）12分7籃板，克勞德（Jae Crowder）9分10籃板4阻攻。

金塊陣中3人得分超過20分。約柯奇退場前總共出賽28分鐘，17投9中得到22分11籃板4助攻；巴頓（Will Barton）拿到25分5籃板2助攻2抄截，波特（Michael Porter Jr.）20分4籃板3抄截，莫里斯（Monte Morris）19分6助攻；替補的坎帕佐（Facundo Campazzo）拿到14分。

金塊約柯奇（右）惡意犯規被驅逐出場，太陽保羅（左）獨掌乾坤，率隊擊敗金塊挺進西區...
金塊約柯奇（右）惡意犯規被驅逐出場，太陽保羅（左）獨掌乾坤，率隊擊敗金塊挺進西區冠軍賽。（Getty Images）

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