NBA／厄文傷退 籃網遭公鹿扳成2：2…三巨頭剩杜蘭特

厄文只打17分鐘就傷退。（路透）

NBA季後賽 第二輪公鹿與籃網第四戰，厄文 （Kyrie Irving）只打17分鐘就傷退，他上籃落地時腳不慎踩到安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）扭傷，籃網賽後宣布X光檢查結果為陰性，但據報導厄文腳穿上保護靴，且離開球場時手持拐杖。

籃網主帥奈許（Steve Nash）就說：「我現在對於厄文未來幾天狀況還沒有頭緒，我們會替他祈禱並企盼狀況比較想像好，譬如只要缺席下一戰，同時我們其他人都得盡力彌補他的空缺。」

至於率領公鹿以107：96贏球，將系列賽追為2：2平手，「字母 哥」安戴托昆波也說：「我祝福他可以盡快恢復，希望他第五戰可以作好出賽準備，祝他好運。當然我們注意力還是得擺在自己身上，持續專注眼前任務，享受比賽，努力試著贏球。」

在這個系列戰中，籃網先是在首戰折損哈登（James Harden），13日的第四戰上厄文也踝傷退場，從傷勢判斷想拚短期內復出並不樂觀，三巨頭如今只剩杜蘭特（Kevin Durant）一人孤軍奮戰，這讓戰局被公鹿扳平為2：2的籃網陷入困境。

而G1只打17秒就傷退的哈登已休息超過一周時間，能不能趕得及緊急復出救援籃網戰力呢？主帥奈許（Steve Nash）也強調：「我不會想要哈登趕著復出，假如他下場還是說下下場能打，那當然很好，但我們不會讓他趕著復出，造成更大的長期傷害。」

奈許也進一步指出，籃網本季挺過諸多傷病打擊，三巨頭全員在陣時間少之又少，球隊現在必須再拿出同樣精神，「厄文缺陣影響當然很大，少了他跟哈登，我們打法得有很大調整，但我們今年狀況就是如此，只能設法應付，看影片檢討，尋求進步」。