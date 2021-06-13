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NBA／雙星合砍65分 快艇五小陣容發威痛宰爵士

記者蔡佳霖／綜合外電報導
快艇雷納德（右）全場24投14中，得到34分12籃板5助攻2抄截，率隊奪勝。（歐新社）
快艇雷納德（右）全場24投14中，得到34分12籃板5助攻2抄截，率隊奪勝。（歐新社）

帶著兩連敗回到主場的快艇，此役先發變陣，改讓貝頓（Nicolas Batum）扛中樞位置，直接祭出五小陣容，在防守有效壓制的情況下，搭配雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）聯手攻下65分，在大半比賽中掌握領先優勢，最終以132：106扳回一城，雙方系列賽形成1：2，爵士仍領先。

爵士一開賽靠著英格斯（Joe Ingles）的外線取得8：0領先，不過快艇很快就發揮五小威力，在有效壓制米契爾（Donovan Mitchell）的情況下，反而超前比分。

首節0分的米契爾在第二節找回感覺，單節豪取16分，但爵士還是擋不住快艇的攻勢，喬治、傑克森（Reggie Jackson）和貝頓合力拿下30分，帶動全隊持續猛攻，半場結束取得64：49領先優勢。

上半場命中率超過5成的快艇，進入第三節火力依然不歇，雷納德這一節獨拿12分，快艇維持著兩位數左右的領先差距，沒有留給爵士太多機會。這種情況一路維持到第四節，爵士難以越雷池一步，面對雙星的輪番攻擊，比分一度落後達20分，比賽也提前分出勝負。

上半場只得到10分的雷納德，下半場進帳24分，全場24投14中，得到34分12籃板5助攻2抄截；喬治同樣找回手感，24投12中包括三分球10投6中，獲得31分5助攻3籃板。

重回先發的貝頓，出賽35分鐘，9投6中拿到17分7籃板2助攻，傑克森8投6中，進帳17分3助攻。快艇團隊命中率高達56.2%，三分球36投19中。

爵士同樣轟進19記三分球，但命中率卻是大幅落後，失誤次數也多於對手。米契爾再度轟下30分5籃板4助攻2抄截，他已經連續5場比賽至少拿到30分。

英格斯三分球8投5中，拿下19分4籃板2助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）12分10籃板，奧尼爾（Royce O'Neale）12分6籃板；替補的克拉克森（Jordan Clarkson）16投僅5中，得到14分，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）10投2中僅有9分4籃板。

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