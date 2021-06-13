NBA／少了雙衛護航 字母哥難破籃網

杜蘭特（左）、字母哥場上廝殺。（Getty Images）

公鹿與籃網在例行賽都是聯盟頂尖的三分投射部隊，然而到了這個系列前兩場，籃網持續他們的特色，並且更大膽的增加外圍投射比例，占團隊出手總數的五成之多。在杜蘭特（Kevin Durant）、厄文 （Kyrie Irving）帶頭開轟下，籃網其餘球員跟著受惠，扣除兩大球星與受傷的哈登（James Harden），籃網其他球員平均能貢獻到66分之多，且命中率高達48%。

反觀公鹿則綁手綁腳，外線出手比例約占團隊的兩成出頭，重要的後場搭檔米道頓（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday）熄火，也讓籃網防守重心得以縮小範圍，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）更難拿到攻擊的空間。公鹿在守不住籃網凶猛的砲火下自然也贏不了對手。

再者，團隊球權流動性的差異也顯而易見，數據顯示這兩場公鹿的傳球次數比對手少了近200次，且每攻擊回合傳導的次數也不及籃網。

即便籃網兩大球星的個人能力強大，但他們也不是拿了球就蠻幹。杜蘭特無論是接應後的跳投，掩護後的急停，背框翻身跳投，或是左右晃動後直接拔起，依舊維持他簡單且驚人的高效率，如神盾艦般攻防能力都強大無比。公鹿面對他的死神跳投只能望球興嘆，就連字母 哥一對一都阻擋不了杜蘭特那優美的進球軌跡。

也就是因為籃網不停地多次傳導尋找最佳空檔，才能讓他們打出流暢的進攻，外圍埋伏射手得以把握空檔，且以舒服的姿勢接球投射。

反觀公鹿卻因為球權流動減少，迫使球隊倚賴的外圍接應投籃比例減少20%之多，常常需要一些難度較高，且失去平衡的投籃，自然導致他們的命中率低落。

面對籃網的陣容，顯然靠字母哥一已之力是不夠的。

公鹿的後場雙衛必須放開來打，防守端，米道頓、哈勒戴必須有更多的防守溝通，協防；進攻端，米道頓投籃選擇的改善，球隊戰術機會的創造得盡速做出調整，而哈勒戴可嘗試突破、去撕裂防線，多做些由裡而外的傳導連結，也會替其餘球員製造埋伏機會，例行賽，公鹿的板凳火力可是他們相當依賴的贏球關鍵。而這兩人在進攻端的牽制力就將連帶影響字母哥的發揮。（取材自UDN聯合新聞網）