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NBA／杜蘭特私人保鑣衝場內推擠塔克 被禁賽懲處

記者蔡佳霖／綜合外電報導
在NBA季後賽公鹿對籃網第三戰的第三節中，杜蘭特（左）和塔克（右）一度發生衝突。(美聯社)
在NBA季後賽公鹿對籃網第三戰的第三節中，杜蘭特（左）和塔克（右）一度發生衝突。(美聯社)

NBA季後賽公鹿對籃網第三戰的第三節中，杜蘭特（Kevin Durant）和塔克（PJ Tucker）一度發生衝突，當時裁判上前隔開兩人，然而畫面中也出現杜蘭特的私人保鑣衝上去保護當事人，甚至還推擠了塔克。聯盟在今天也針對此事迅速做出處理。

官方指出，該名私人保鑣在接下來的比賽中將禁止參與公鹿主場的比賽，同時他在籃網主場比賽也不得出現在規定的工作範圍區域中。

公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）評論此事時表示：「他衝撞了我們的球員，這確實越線了。我們不希望看到任何安保人員有這樣的情況發生，無論是在哪邊的主場。」

這名私人保鑣名叫蘭伯特（Antjuan Lambert），現年35歲，過去曾擔任過卡森斯（DeMarcus Cousins）的私人保鑣，後來籃網球團應杜蘭特之求，聘請了蘭伯特擔任安保的工作。

哈戴勒（Jrue Holiday）說：「我認識KD和他的保鑣，我知道那是他的私人保鑣，我想他當時只是在執行他的工作。不過他確實衝撞了塔克，聯盟是該針對此事有所回應才行。」

在NBA季後賽公鹿對籃網第三戰的第三節中，杜蘭特（左）和塔克（右）一度發生衝突。...
在NBA季後賽公鹿對籃網第三戰的第三節中，杜蘭特（左）和塔克（右）一度發生衝突。(路透)

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