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NBA／不挺籃網三巨頭奪冠 巴克利嗆：等不及他們自爆了

記者陳元廷／綜合報導
前NBA球星巴克利諷籃網隊死寂主場氣氛。（Getty Images）
前NBA球星巴克利諷籃網隊死寂主場氣氛。（Getty Images）

籃網在哈登（James Harden）傷停、三巨頭缺一的情況下，第二輪前兩場狠狠教訓公鹿，三戰若非搞砸最後一擊布署，很有機會取得3：0絕對領先，無疑是當今最具冠軍相的隊伍，但這還是無法贏得巴克利（Charles Barkley）喜愛。

巴克利強調：「我就是不喜歡超級強隊，要是籃網奪冠了，那當然是他們本事，但我要清楚表明是我不支持他們，應該說所有超級強隊我都不支持，我就是觀念老派。」他也補充，自己堅信群雄各霸一方局面更有助於NBA發展，並舉自己過去經驗為例。

「我不覺得組團對NBA好，過去東區有我在的七六人，尤英（Patrick Ewing）在的尼克也很有看頭，溜馬有米勒（Reggie Miller）也值得一看」，巴克利進一步說，現代球員心理有些太脆弱，奪不奪冠其實對生涯並不那麼重要，就算無冕還是能受尊敬。

巴克利指出：「現在年輕人太容易受到同儕影響，覺得要是不奪冠，人生就遜斃了。但我覺得我的地位很好，我也相信尤英還是史塔克頓（John Stockton）或馬龍（Karl Malone）都是這麼想的。」此外，巴克利還不忘補一槍，說籃網連紐約球迷都不挺。

「籃網陣容比起尼克好多了，可是當他們在主場打球，氣氛根本就像在墓穴裡，反觀尼克主場就像失火般全場躁動」，巴克利表示，事實上當初籃網三巨頭成軍，他也曾預測三人都太倚賴單打，肯定搭不上線，甚至還幸災樂禍說等不及要看他們自爆。

NBA 紐約

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