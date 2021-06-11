NBA／安比德全能數據領軍 76人第3節擊潰老鷹

安比德（右）重創禁區獲得16次罰球機會，全場繳出27分9籃板8助攻3阻攻的全方位數據。（路透）

安比德（Joel Embiid）重創禁區獲得16次罰球機會，全場繳出27分9籃板8助攻3阻攻的全方位數據，哈里斯（Tobias Harris）則補上22分8籃板5助攻，76人靠著第三節攻守全面碾壓對手，一舉取得大幅度領先優勢，在客場以127比111擊退老鷹，系列賽取得2勝1敗領先。

76人陣中防守悍將格林（Danny Green）首節僅打了不到4分鐘就因右大腿拉傷提前退場，之後宣佈此役不再回歸，不過替補的柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）表現優異，單節獨拿11分，幫助76人首節取得28比20領先優勢。

楊恩（Trae Young）和柯林斯（John Collins）在第二節多次有精彩配合，兩人合力拿下19分，加上波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也得到8分，老鷹繳出超過7成的投籃命中率，持續拉近比分。不過安比德和哈里斯這一節也合拿15分，半場結束仍維持5分領先狀態。

這場比賽勝負關鍵出現在第三節，76人火力全開，安比德和西蒙斯（Ben Simmons）分別砍進11分，小柯瑞 （Seth Curry）補上7分，76人發動猛攻迅速拉開差距，老鷹則是進攻完全熄火，命中率低至僅有27.3%，讓落後分數一口氣來到20分。

老鷹雖然第四節力圖振作，無奈落後分數太多，加上76人謹慎起見，持續把安比德留在場上，最終仍是順利收下比賽。

76人全隊共6人得分超過雙位數，12人上場均有分數進帳。西蒙斯得到18分7助攻4籃板，小柯瑞12分；替補的柯爾克瑪茲和哈沃德（Dwight Howard）分別拿到14分、12分。

楊恩拿到28分8助攻2抄截，柯林斯23分7籃板，波格丹諾維奇19分4籃板，卡佩拉（Clint Capela）8分16籃板；替補的蓋里納利（Danilo Gallinari）得到17分。

在76人的防守壓制下，老鷹團隊三分球23投僅6中，且投籃命中率47.6%，也遠低於76人的58.2%。