我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

拜登見英女王 車隊晚到5分鐘 疑違反王室禮儀

NBA／安比德全能數據領軍 76人第3節擊潰老鷹

記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德（右）重創禁區獲得16次罰球機會，全場繳出27分9籃板8助攻3阻攻的全方位數據。（路透）
安比德（右）重創禁區獲得16次罰球機會，全場繳出27分9籃板8助攻3阻攻的全方位數據。（路透）

安比德（Joel Embiid）重創禁區獲得16次罰球機會，全場繳出27分9籃板8助攻3阻攻的全方位數據，哈里斯（Tobias Harris）則補上22分8籃板5助攻，76人靠著第三節攻守全面碾壓對手，一舉取得大幅度領先優勢，在客場以127比111擊退老鷹，系列賽取得2勝1敗領先。

76人陣中防守悍將格林（Danny Green）首節僅打了不到4分鐘就因右大腿拉傷提前退場，之後宣佈此役不再回歸，不過替補的柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）表現優異，單節獨拿11分，幫助76人首節取得28比20領先優勢。

楊恩（Trae Young）和柯林斯（John Collins）在第二節多次有精彩配合，兩人合力拿下19分，加上波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也得到8分，老鷹繳出超過7成的投籃命中率，持續拉近比分。不過安比德和哈里斯這一節也合拿15分，半場結束仍維持5分領先狀態。

這場比賽勝負關鍵出現在第三節，76人火力全開，安比德和西蒙斯（Ben Simmons）分別砍進11分，小柯瑞（Seth Curry）補上7分，76人發動猛攻迅速拉開差距，老鷹則是進攻完全熄火，命中率低至僅有27.3%，讓落後分數一口氣來到20分。

老鷹雖然第四節力圖振作，無奈落後分數太多，加上76人謹慎起見，持續把安比德留在場上，最終仍是順利收下比賽。

76人全隊共6人得分超過雙位數，12人上場均有分數進帳。西蒙斯得到18分7助攻4籃板，小柯瑞12分；替補的柯爾克瑪茲和哈沃德（Dwight Howard）分別拿到14分、12分。

楊恩拿到28分8助攻2抄截，柯林斯23分7籃板，波格丹諾維奇19分4籃板，卡佩拉（Clint Capela）8分16籃板；替補的蓋里納利（Danilo Gallinari）得到17分。

在76人的防守壓制下，老鷹團隊三分球23投僅6中，且投籃命中率47.6%，也遠低於76人的58.2%。

柯瑞

上一則

1張圖／NBA季後賽對戰表 76人再勝老鷹 系列賽2：1領先

延伸閱讀

影／何來怒氣 德州少女當街扯髮群毆

影／何來怒氣 德州少女當街扯髮群毆
NBA／安比德轟40分 76人替補末節發飆勝老鷹

NBA／安比德轟40分 76人替補末節發飆勝老鷹
NBA／安比德復出無用 楊恩35分擒76人

NBA／安比德復出無用 楊恩35分擒76人
哈里斯縣學生打疫苗 可抽獎五千助學金

哈里斯縣學生打疫苗 可抽獎五千助學金

熱門新聞

眼尖網友發現，公鹿前鋒米道頓（左圖）日前出賽，確實腳上戰靴就是凡妮莎口中不該出現的配色款式。（取材自推特）

NBA／布萊恩新鞋流出「長這樣」 遺孀怒喊：Nike無權販售

2021-06-05 08:43
世界排名高居第三的西班牙高球名將拉姆，新冠肺炎檢測「陰轉陽」，被迫退出賽程，和可能的冠軍獎杯說再見。（美聯社）

PGA／冠軍飛了？領先6桿染疫 西班牙名將哭著退賽

2021-06-06 07:21
76人127：111戰勝老鷹，系列賽大比分取得2：1領先。（路透）

1張圖／NBA季後賽對戰表 76人再勝老鷹 系列賽2：1領先

2021-06-11 22:22
巴黎警方4日拘捕俄羅斯選手斯基科娃，她涉嫌在去年法國網球公開賽一場女雙賽中打假球。（美聯社資料照片）

法網／下注金額高到太可疑 俄美女選手涉打假球被捕

2021-06-05 07:06
林書豪宣布將回歸北京首鋼。（新華社）

林書豪兜兜轉轉一年 宣布回北京首鋼打球

2021-06-11 19:13
Getty Images

NBA／跟2對父子檔交過手 詹姆斯：我真的老了

2021-06-08 08:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
房價漲、股價飆 美國人錢多多 家庭淨值逼近137兆元

房價漲、股價飆 美國人錢多多 家庭淨值逼近137兆元
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚

惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚