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NBA／巴克利不挺三巨頭奪冠 籃網輸球他幸災樂禍

體育新聞組╱綜合報導
公鹿靠著後衛哈勒戴（右）在倒數11秒的關鍵上籃逆轉戰局，搶下系列賽首勝。（美聯社）
公鹿靠著後衛哈勒戴（右）在倒數11秒的關鍵上籃逆轉戰局，搶下系列賽首勝。（美聯社）

在主場收下系列賽2連勝後，籃網隊10日作客密爾瓦基公鹿隊主場卻出現進攻熄火的狀況，在首節僅得11分的情況下，全場也僅拿下本季新低的83分；反觀公鹿靠著後衛哈勒戴（Jrue Holiday）在倒數11秒的關鍵上籃逆轉戰局，最終以86：83搶下系列賽首勝。籃網布朗（Bruce Brown）和杜蘭特（Kevin Durant）最後兩次出手未能命中，比賽倒數階段由布朗操刀進攻未能命中，也讓總教練奈許（Steve Nash）的戰術部署遭到質疑。

影音來源：YouTube

籃網在哈登（James Harden）傷停、三巨頭缺一的情況下，第2輪前2場狠狠教訓公鹿，且10日第3戰若非搞砸最後一擊布署，很有機會取得3比0絕對領先，無疑是當今最具冠軍相的隊伍，但這還是無法贏得巴克利（Charles Barkley）喜愛。

巴克利強調：「我就是不喜歡超級強隊，要是籃網奪冠了，那當然是他們本事，但我要清楚表明是我不支持他們，應該說所有超級強隊我都不支持，我就是觀念老派。」他也補充，自己堅信群雄各霸一方局面更有助於NBA發展，並舉自己過去經驗為例。

「我不覺得組團對NBA好，過去東區有我在的76人，尤英（Patrick Ewing）在的尼克也很有看頭，溜馬有米勒（Reggie Miller）也值得一看」，巴克利進一步說，現代球員心理有些太脆弱，奪不奪冠其實對生涯並不那麼重要，就算無冕還是能受尊敬。

巴克利指出：「現在年輕人太容易受到同儕影響，覺得要是不奪冠，人生就遜斃了。但我覺得我的地位很好，我也相信尤英還是史塔克頓（John Stockton）或馬龍（Karl Malone）都是這麼想的。」此外，巴克利還不忘補一槍，說籃網連紐約球迷都不挺。

「籃網陣容比起尼克好多了，可是當他們在主場打球，氣氛根本就像在墓穴裡，反觀尼克主場就像失火般全場躁動」，巴克利表示，事實上當初籃網三巨頭成軍，他也曾預測三人都太倚賴單打，肯定搭不上線，甚至還幸災樂禍說等不及要看他們自爆。

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