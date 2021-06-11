NBA／詹姆斯改穿6號 生涯4個背號有望通通退休

詹姆斯生涯4個時期背號可望通通得到退休待遇。(美聯社)

各大媒體日前都證實，詹姆斯（LeBron James）下季將穿回熱火時期的背號6號，這也是他在美國男籃所穿號碼，此外還有一說是為宣傳新電影《怪物奇兵》續集。無論如何，這也給了詹姆斯創造歷史機會，那就是生涯4個時期背號通通得到退休 待遇。

詹姆斯過去在騎士穿23號，考慮到他家鄉子弟身分還有拿到克里夫蘭職業運動史首冠，退休背號顯然只是時間問題，而他在熱火穿6號完成2連霸，同樣是預約退休背號。至於湖人 的23號看來也極有機會，他帶動湖人復興，並率隊奪史無前例泡泡冠軍。

詹姆斯過去在騎士穿23號。（路透）

而當然詹姆斯的湖人6號能不能退休，就得端看往後能否延續宰制表現，他本季與搭檔戴維斯（Anthony Davis）都飽受傷病困擾，嚐到首輪遊滋味。NBA史上，最高紀錄為3個時期背號退休，由張伯倫（Wilt Chamberlain）與馬拉維奇（Pete Maravich）。

張伯倫是在勇士 、76人以及湖人都退休13號，而馬拉維奇分別在爵士、鵜鶘退休7號還有在老鷹退休44號，值得一提是他並未在鵜鶘打過球，之所以退休是因為其對路易斯安那貢獻，他大學就讀路易斯安那州大，也在爵士紐奧良時期效力多年時間。