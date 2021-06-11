我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

NBA／保羅15助攻0失誤 布克：對他稀鬆平常

體育新聞組／綜合報導
太陽隊保羅穿針引線，助隊在季後賽第二輪2連勝。（路透）
太陽隊保羅穿針引線，助隊在季後賽第二輪2連勝。（路透）

系列賽第二戰，太陽在主場以123：98輕取金塊，太陽主控保羅（Chris Paul）單場傳出15助攻0次失誤的好表現成為全場焦點。距離上次出現季後賽單場有球員傳出15次以上助攻且沒有失誤已有7年之久。

7年前達成此項紀錄的人也是保羅，他當時效力於快艇，於第二輪面對雷霆的第三戰單場傳出16次助攻且也沒有失誤。不過當年快艇最終是落敗給雷霆，也在第二輪遭到雷霆淘汰。但是再度有好表現的他則是帶領球隊取勝，並取得系列賽2：0的優勢。

賽後保羅談到當晚的好表現：「隊友們跑出空檔，我做的是簡單的部分，只需要找到他們，但他們要投進球。老實說這是教練團的功勞，我們這賽季都在鑽研這些戰術，很開心可以看到在場上執行戰術成功，特別是在季後賽。我從未在一個像是這樣的球隊，每個人都可以投射，不用傳球給特定的人。」

本場比賽攻下全隊最高分的布克（Devin Booker）也稱讚隊友說：「顯然15助攻0失誤是鮮少見到的，但對保羅來說，這就是他在做的事，他讓這事看起來稀鬆平常。」另外，太陽總教練威廉斯（Monty Williams）也對子弟兵今晚的好表現讚譽有加：「我從沒懷疑過保羅的能力，他帶領球隊的能力，他所邁向的紀錄，他到每個地方都相當成功。他很努力地做好每件事，沒錯他36歲了，但他在場上做很多事，這也是他在場上能如此有效率的原因。」

太陽在順利奪下主場二連勝後，將帶著系列賽2：0的優勢作客金塊，進行系列賽第三戰。

快艇 季後賽 威廉

上一則

MLB／甩抹油質疑 洋基柯爾飆9K還擊

下一則

NBA／3度拿下最佳防守球員 戈貝爾：難以言喻

延伸閱讀

英影藝學院電視大獎 「王冠」夢碎

英影藝學院電視大獎 「王冠」夢碎
冰箱放素肉 英女被肉食爸惡整趕出家門

冰箱放素肉 英女被肉食爸惡整趕出家門
NBA／保羅第4節接管比賽 太陽首戰摧毀金塊

NBA／保羅第4節接管比賽 太陽首戰摧毀金塊
英國影藝學院電視獎揭曉 熱門劇「王冠」出人意料

英國影藝學院電視獎揭曉 熱門劇「王冠」出人意料

熱門新聞

眼尖網友發現，公鹿前鋒米道頓（左圖）日前出賽，確實腳上戰靴就是凡妮莎口中不該出現的配色款式。（取材自推特）

NBA／布萊恩新鞋流出「長這樣」 遺孀怒喊：Nike無權販售

2021-06-05 08:43
世界排名高居第三的西班牙高球名將拉姆，新冠肺炎檢測「陰轉陽」，被迫退出賽程，和可能的冠軍獎杯說再見。（美聯社）

PGA／冠軍飛了？領先6桿染疫 西班牙名將哭著退賽

2021-06-06 07:21
米契爾（右）奪下37分，率爵士2連勝快艇。（Getty Images）

1張圖／NBA季後賽對戰表 爵士撞翻快艇 2勝領先

2021-06-11 01:10
巴黎警方4日拘捕俄羅斯選手斯基科娃，她涉嫌在去年法國網球公開賽一場女雙賽中打假球。（美聯社資料照片）

法網／下注金額高到太可疑 俄美女選手涉打假球被捕

2021-06-05 07:06
詹姆斯帶領湖人打背水一戰，結果慘遭太陽淘汰。(路透)

NBA／衛冕軍湖人被淘汰 詹姆斯生涯第1次首輪出局

2021-06-04 01:35
林書豪回顧當年「辮子頭之亂」，從退役名將馬汀那學到的就是不要公布歧視者身分。( 美聯社)

NBA／「辮子頭之亂」學教訓 林書豪拒公布歧視者身分

2021-06-02 20:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏