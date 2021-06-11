NBA／保羅15助攻0失誤 布克：對他稀鬆平常

太陽隊保羅穿針引線，助隊在季後賽第二輪2連勝。（路透）

系列賽第二戰，太陽在主場以123：98輕取金塊，太陽主控保羅（Chris Paul）單場傳出15助攻0次失誤的好表現成為全場焦點。距離上次出現季後賽 單場有球員傳出15次以上助攻且沒有失誤已有7年之久。

7年前達成此項紀錄的人也是保羅，他當時效力於快艇 ，於第二輪面對雷霆的第三戰單場傳出16次助攻且也沒有失誤。不過當年快艇最終是落敗給雷霆，也在第二輪遭到雷霆淘汰。但是再度有好表現的他則是帶領球隊取勝，並取得系列賽2：0的優勢。

賽後保羅談到當晚的好表現：「隊友們跑出空檔，我做的是簡單的部分，只需要找到他們，但他們要投進球。老實說這是教練團的功勞，我們這賽季都在鑽研這些戰術，很開心可以看到在場上執行戰術成功，特別是在季後賽。我從未在一個像是這樣的球隊，每個人都可以投射，不用傳球給特定的人。」

本場比賽攻下全隊最高分的布克（Devin Booker）也稱讚隊友說：「顯然15助攻0失誤是鮮少見到的，但對保羅來說，這就是他在做的事，他讓這事看起來稀鬆平常。」另外，太陽總教練威廉 斯（Monty Williams）也對子弟兵今晚的好表現讚譽有加：「我從沒懷疑過保羅的能力，他帶領球隊的能力，他所邁向的紀錄，他到每個地方都相當成功。他很努力地做好每件事，沒錯他36歲了，但他在場上做很多事，這也是他在場上能如此有效率的原因。」

太陽在順利奪下主場二連勝後，將帶著系列賽2：0的優勢作客金塊，進行系列賽第三戰。