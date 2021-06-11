NBA／杜蘭特末節難唱獨角戲 公鹿逆轉奪回一勝

公鹿布下層層防線，夾擊杜蘭特讓他獨木難撐，系列賽終於扳回一城。（Getty Images）

公鹿上一輪橫掃熱火完成甜蜜復仇，沒想到前兩場卻遭到籃網震撼教育 ，10日回到密爾瓦基主場，雙方投籃手感都不佳情況下，戰況激烈無比，最終靠副將米道頓（Khris Middleton）與哈勒戴（Jrue Holiday）連線，驚險以86：83扳回一城。

公鹿此役首節如有神助，米道頓與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）各拿15分，包辦全隊全部得分，反觀籃網完全找不到準星，竟整節只拿11分。只是沒想到公鹿好景不常，第二節就遭籃網猛烈反擊，布朗（Bruce Brown）扮奇兵，很快咬回比數。

接著雙方下半場陷入泥濘戰，誰也擺脫不了誰，而上半場手感冰冷的杜蘭特（Kevin Durant）逐漸有所回溫，挺身擔起籃網得分重任，先是第3節拿12分，決勝節更一肩扛，特別後半段籃網所拿9分通通自他手，包括倒數1分23秒的關鍵超前三分彈。

而公鹿在安戴托昆波進攻被封鎖下，幸好有米道頓與哈勒戴聯手相救，接連兩次上籃助隊重掌領先，籃網最後一擊也失靈，球交不到杜蘭特或厄文 （Kyrie Irving）手上，布朗倉促出手不中，米道頓補上2罰，最終杜蘭特孤注一擲高難度三分也奪框而出。

數據方面，米道頓本場拿到35分，安戴托昆波挹注33分，兩人幾乎占公鹿得分絕大多數，安戴托昆波帳面成績雖不差，但三分濫投且幾度強攻都吃鱉，表現無想像中好；籃網部份，杜蘭特繳30分，但出手多達28次，厄文添22分，布朗貢獻16分、11籃板。