我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

分別6年…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

NBA／MVP票選 詹姆斯連18年榜上有名

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯從新秀年開始已連續18個賽季都在年度MVP票選中獲得票數。（美聯社）
詹姆斯從新秀年開始已連續18個賽季都在年度MVP票選中獲得票數。（美聯社）

受到腳踝傷勢影響，NBA湖人隊詹姆斯（LeBron James）今年賽季缺席了27場比賽之多，也讓他從年度MVP的熱門人選一下子退出競爭行列。不過在公布的投票分布中，詹姆斯還是獲得了1張第5名選票，獲得1分積分，和他同樣情況的還包括哈登（James Harden）和雷納德（Kawhi Leonard）。

根據統計，詹姆斯從新秀年開始已連續18個賽季都在年度MVP票選中獲得票數；期間他4度贏得年度MVP，共14次票選前5名包括連續13個賽季，同時也是連續8個賽季票選前3。

除了約柯奇、安比德（Joel Embiid）和柯瑞（Stephen Curry）外，後續得票排名依序為安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、保羅（Chris Paul）、唐西奇（Luka Doncic）、里拉德（Damian Lillard）、藍道（Julius Randle）、羅斯（Derrick Rose）、戈貝爾（Rudy Gobert）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、西蒙斯（Ben Simmons）。

柯瑞 投票 湖人

上一則

MLB／追平隊友克蕭 道奇布勒跨季21場不敗

下一則

法網／女單4強全是新面孔 法網首見

延伸閱讀

場邊人語／眉來眼去 奈何新局

場邊人語／眉來眼去 奈何新局
NBA／跟2對父子檔交過手 詹姆斯：我真的老了

NBA／跟2對父子檔交過手 詹姆斯：我真的老了
NBA／詹姆斯、戴維斯全身傷 傳將退出奧運夢幻隊

NBA／詹姆斯、戴維斯全身傷 傳將退出奧運夢幻隊
NBA／詹姆斯出局遭群嘲 新秀抱不平：有人不懂他的偉大

NBA／詹姆斯出局遭群嘲 新秀抱不平：有人不懂他的偉大

熱門新聞

眼尖網友發現，公鹿前鋒米道頓（左圖）日前出賽，確實腳上戰靴就是凡妮莎口中不該出現的配色款式。（取材自推特）

NBA／布萊恩新鞋流出「長這樣」 遺孀怒喊：Nike無權販售

2021-06-05 08:43
林書豪回顧當年「辮子頭之亂」，從退役名將馬汀那學到的就是不要公布歧視者身分。( 美聯社)

NBA／「辮子頭之亂」學教訓 林書豪拒公布歧視者身分

2021-06-02 20:33
世界排名高居第三的西班牙高球名將拉姆，新冠肺炎檢測「陰轉陽」，被迫退出賽程，和可能的冠軍獎杯說再見。（美聯社）

PGA／冠軍飛了？領先6桿染疫 西班牙名將哭著退賽

2021-06-06 07:21
保羅穿針引線送出15助攻，太陽6人得分上雙擊潰金塊。（路透）

1張圖／NBA季後賽對戰表 老鷹再碎金塊 系列賽2勝領先

2021-06-10 00:30
巴黎警方4日拘捕俄羅斯選手斯基科娃，她涉嫌在去年法國網球公開賽一場女雙賽中打假球。（美聯社資料照片）

法網／下注金額高到太可疑 俄美女選手涉打假球被捕

2021-06-05 07:06
詹姆斯帶領湖人打背水一戰，結果慘遭太陽淘汰。(路透)

NBA／衛冕軍湖人被淘汰 詹姆斯生涯第1次首輪出局

2021-06-04 01:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多