NBA／MVP票選 詹姆斯連18年榜上有名

詹姆斯從新秀年開始已連續18個賽季都在年度MVP票選中獲得票數。（美聯社）

受到腳踝傷勢影響，NBA湖人 隊詹姆斯（LeBron James）今年賽季缺席了27場比賽之多，也讓他從年度MVP的熱門人選一下子退出競爭行列。不過在公布的投票 分布中，詹姆斯還是獲得了1張第5名選票，獲得1分積分，和他同樣情況的還包括哈登（James Harden）和雷納德（Kawhi Leonard）。

根據統計，詹姆斯從新秀年開始已連續18個賽季都在年度MVP票選中獲得票數；期間他4度贏得年度MVP，共14次票選前5名包括連續13個賽季，同時也是連續8個賽季票選前3。

除了約柯奇、安比德（Joel Embiid）和柯瑞 （Stephen Curry）外，後續得票排名依序為安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、保羅（Chris Paul）、唐西奇（Luka Doncic）、里拉德（Damian Lillard）、藍道（Julius Randle）、羅斯（Derrick Rose）、戈貝爾（Rudy Gobert）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、西蒙斯（Ben Simmons）。