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NBA／熱火波許要出書了 文字滿滿失去籃球的痛

記者陳元廷／綜合外電報導
波許。（Getty Images）
波許。（Getty Images）

前熱火球星波許（Chris Bosh）因血栓問題提前被迫終止生涯，他強調一度無法接受命運這般捉弄人，失去佔據人生全部且心愛的籃球讓自己非常失落，而波許選擇彌補籃球留下空缺的方式也與眾不同，他決定寫作並把自己文字集結成新書《給年輕運動員的信》(Letters to a Young Athlete)。

「我從來沒有想過，有不打籃球的一天，我全副注意力都集中在追求成為頂尖籃球員上，所以我問自己現在該做什麼呢？我讀了很多自我幫助書籍，裡頭總是提到『做你所愛的』，但我心想這真說的容易，我要怎麼找到新的所愛呢？」，波許先是提到。

他接續強調：「我喜歡把東西寫下來，這習慣從小時到成年都持續著，現在不打球了更是如此。在每個早晨，這成為我的每日公事，一開始很模糊，但逐漸成型，我想寫本賽前自己想讀的書，過去我讀過很多，現在我也想盡心力，寫作激勵人心內容。」

波許也希望《給年輕運動員的信》這本書，可以帶讀者從籃球運動學習正確態度、團隊合作，並且把心中聲音轉化為拉自己一把的盟友，波許也勉勵自己與大家說：「我喜歡說，自己寫了本克服阻礙的書，而在這個寫書過程中，我也必須克服阻礙。」

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