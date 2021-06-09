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NBA／約柯奇改變體態 勇奪MVP 隱藏大功臣是他

記者陳元廷／綜合外電報導
約柯奇奪MVP除了自律苦練外，訓練師艾肯博格更是隱形功臣。(美聯社)
約柯奇奪MVP除了自律苦練外，訓練師艾肯博格更是隱形功臣。(美聯社)

約柯奇（Nikola Jokic）榮獲本季MVP獎項，完成從默默無聞的第2輪選秀球員搖身一變為枝頭鳳凰的過程，他的蛻變關鍵轉折之一絕對是甩掉多餘體重，而背後除了約柯奇自律苦練外，還有位隱藏功臣艾肯博格（Felipe Eichenberger）。

艾肯博格擔任金塊訓練師多年，從約柯奇菜鳥球季就開始與其合作，更一步一步贏得後者全心信任，約柯奇談到艾肯博格就說：「我不想亂吃東西，因為我知道這不只攸關自己，這也是對他負責，我不想讓他失望。」他的督促成功讓約柯奇體態大升級。

「艾肯博格就像我的家人，他懂我，我可以對他完全誠實，他百分百付出自己來幫助我，這我看在眼裡也感受在心裡，他很在乎我，我怎麼感謝他都是不夠的」，約柯奇有感而發地說，艾肯博格也強調，自己總是對約柯奇說真話，而非對方想聽的話。

「從我們第1天合作開始，我就會跟他說，『你得更努力訓練』還是『你的飲食糟透了，該調整了』，就算他有時覺得生氣，我還是會告訴他，『我不是來這當你朋友，我是來幫助你進步，要當朋友等我們做完工作再說』」，艾肯博格對此進一步透露。

此外，艾肯博格也替約柯奇找到最佳看齊對象，那就是NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）。過去布雷迪在參加NFL試訓大會時，曾被評為「體型糟糕、過瘦、活動力差，臂力不夠，禁不起碰撞」，艾肯博格認為這就跟約柯奇也曾收到類似的質疑一樣。

「我把分享給他看然後說，『聽著，這是給你的提醒』，他也被說體能很差，這不能、那不能，他們講了很多，但看看如今布雷迪成就，你也可以如此」，艾肯博格說，而約柯奇也把訓練師傳來描述布雷迪生涯開端的這圖存在手機，隨時砥礪自己。

約柯奇說：「老實說，他過去3、4年都這麼講，『我們一起來完成目標吧，贏得MVP，拿到總冠軍』，他是真心相信我們可以一起做到，他很想看到我們完成偉大成就。」而現在艾肯博格給約柯奇設下的看似遙不可及的目標也真的實現了。

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