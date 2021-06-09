NBA／米契爾狂轟45分 爵士逆轉快艇搶下首勝

米契爾狂飆45分5助攻3籃板，其中更有32分集中在下半場，幾乎是隻手帶領爵士克服前兩節落後13分的劣勢，以112比106逆轉快艇。(歐新社)

面對快艇 雙星夾擊，米契爾（Donovan Mitchell）第二輪首戰火力大爆發，全場30投16中包括轟進6記三分球，狂飆45分5助攻3籃板，其中更有32分集中在下半場，幾乎是隻手帶領爵士克服前兩節落後13分的劣勢，以112：106逆轉快艇，搶下系列賽首勝。

這是米契爾生涯季後賽 第4度單場破40分，追平傳奇球星馬龍（Karl Malone）的隊史紀錄。值得一提的是，這場比賽馬龍就在場邊觀戰，見證後輩小將的飆分秀。

在康利（Mike Conley）因傷缺席的情況下，爵士上半場進攻陷入麻煩，團隊命中率僅32.1%，反觀快艇在肯納德（Luke Kennard）和傑克森（Reggie Jackson）的出色發揮下，命中率達到47.6%，轟進11記三分球也優於對手，半場取得60比47的領先優勢。

面對球隊進攻困境，米契爾挺身而出，第三節一開始就轟進兩記外線，個人連砍10分，讓爵士迅速追回失分；隨後爵士展現防守壓制力，另一方面，米契爾持續單打破壞，又帶動一波13比5的攻勢，反倒超前比分。三節結束，雙方回到原點，戰成79比79平手。

第三節獨拿16分的米契爾，全場攻下28分3籃板3助攻，克拉克森（Jordan Clarkson）砍進5記三分球，得到15分，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）10分，戈貝爾（Rudy Gobert）4分10籃板，英格斯（Joe Ingles）8分7助攻3籃板。

米契爾延續火力，第四節又飆進拿16分，幫助爵士一度領先達10分；肯納德和喬治（Paul George）接連轟進三分球，在最後時刻追到僅差3分。但最後一波進攻中，雷納德和喬治都沒找到出手機 會，莫里斯（Marcus Morris）強行投籃卻遭到戈貝爾火鍋封阻，爵士驚險過關。

快艇易籃之後，表現判若兩隊，團隊命中率大幅下滑，無力維持領先優勢；而他們首輪打完搶7大戰後僅得到1天休息時間，馬上就得開拔到鹽湖城，這對體能調整勢必也造成一定程度的影響。

雷納德（Kawhi Leonard）19投9中得到23分7籃板3助攻，喬治17投僅4中，拿下20分10籃板2助攻；莫里斯14投4中，9分3籃板，犯滿離場的傑克森進帳9分3助攻。

替補的肯納德9投7中包括4記三分球，高效率拿下18分，不過他在防守端也成了被狙擊的對象；祖巴茲（Ivica Zubac）11分6籃板3助攻3阻攻，朗多（Rajon Rondo）5分6助攻5籃板。