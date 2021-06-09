我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

NBA／米契爾狂轟45分 爵士逆轉快艇搶下首勝

記者蔡佳霖／綜合外電報導
米契爾狂飆45分5助攻3籃板，其中更有32分集中在下半場，幾乎是隻手帶領爵士克服前兩節落後13分的劣勢，以112比106逆轉快艇。(歐新社)
米契爾狂飆45分5助攻3籃板，其中更有32分集中在下半場，幾乎是隻手帶領爵士克服前兩節落後13分的劣勢，以112比106逆轉快艇。(歐新社)

面對快艇雙星夾擊，米契爾（Donovan Mitchell）第二輪首戰火力大爆發，全場30投16中包括轟進6記三分球，狂飆45分5助攻3籃板，其中更有32分集中在下半場，幾乎是隻手帶領爵士克服前兩節落後13分的劣勢，以112：106逆轉快艇，搶下系列賽首勝。

這是米契爾生涯季後賽第4度單場破40分，追平傳奇球星馬龍（Karl Malone）的隊史紀錄。值得一提的是，這場比賽馬龍就在場邊觀戰，見證後輩小將的飆分秀。

在康利（Mike Conley）因傷缺席的情況下，爵士上半場進攻陷入麻煩，團隊命中率僅32.1%，反觀快艇在肯納德（Luke Kennard）和傑克森（Reggie Jackson）的出色發揮下，命中率達到47.6%，轟進11記三分球也優於對手，半場取得60比47的領先優勢。

面對球隊進攻困境，米契爾挺身而出，第三節一開始就轟進兩記外線，個人連砍10分，讓爵士迅速追回失分；隨後爵士展現防守壓制力，另一方面，米契爾持續單打破壞，又帶動一波13比5的攻勢，反倒超前比分。三節結束，雙方回到原點，戰成79比79平手。

第三節獨拿16分的米契爾，全場攻下28分3籃板3助攻，克拉克森（Jordan Clarkson）砍進5記三分球，得到15分，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）10分，戈貝爾（Rudy Gobert）4分10籃板，英格斯（Joe Ingles）8分7助攻3籃板。

米契爾延續火力，第四節又飆進拿16分，幫助爵士一度領先達10分；肯納德和喬治（Paul George）接連轟進三分球，在最後時刻追到僅差3分。但最後一波進攻中，雷納德和喬治都沒找到出手機會，莫里斯（Marcus Morris）強行投籃卻遭到戈貝爾火鍋封阻，爵士驚險過關。

快艇易籃之後，表現判若兩隊，團隊命中率大幅下滑，無力維持領先優勢；而他們首輪打完搶7大戰後僅得到1天休息時間，馬上就得開拔到鹽湖城，這對體能調整勢必也造成一定程度的影響。

雷納德（Kawhi Leonard）19投9中得到23分7籃板3助攻，喬治17投僅4中，拿下20分10籃板2助攻；莫里斯14投4中，9分3籃板，犯滿離場的傑克森進帳9分3助攻。

替補的肯納德9投7中包括4記三分球，高效率拿下18分，不過他在防守端也成了被狙擊的對象；祖巴茲（Ivica Zubac）11分6籃板3助攻3阻攻，朗多（Rajon Rondo）5分6助攻5籃板。

快艇 手機 季後賽

上一則

1張圖／NBA季後賽對戰表 76人扳平老鷹 爵士率先開胡

下一則

ＭLB／大谷翔平開選球眼 「送」隊友首勝

延伸閱讀

NBA／楊恩紐約一戰成名「個人簽名鞋」等不及穿上

NBA／楊恩紐約一戰成名「個人簽名鞋」等不及穿上
NBA／米契爾30分領軍 灰熊老9傳奇嘎然而止

NBA／米契爾30分領軍 灰熊老9傳奇嘎然而止
NBA／康利三分彈及時雨 爵士擋下灰熊搶聽牌

NBA／康利三分彈及時雨 爵士擋下灰熊搶聽牌
居家避疫促姻緣 休士頓兩小無猜失聯45年結連理

居家避疫促姻緣 休士頓兩小無猜失聯45年結連理

熱門新聞

眼尖網友發現，公鹿前鋒米道頓（左圖）日前出賽，確實腳上戰靴就是凡妮莎口中不該出現的配色款式。（取材自推特）

NBA／布萊恩新鞋流出「長這樣」 遺孀怒喊：Nike無權販售

2021-06-05 08:43
林書豪回顧當年「辮子頭之亂」，從退役名將馬汀那學到的就是不要公布歧視者身分。( 美聯社)

NBA／「辮子頭之亂」學教訓 林書豪拒公布歧視者身分

2021-06-02 20:33
米契爾狂飆45分5助攻3籃板，其中更有32分集中在下半場，幾乎是隻手帶領爵士克服前兩節落後13分的劣勢，以112比106逆轉快艇。(路透)

1張圖／NBA季後賽對戰表 76人扳平老鷹 爵士率先開胡

2021-06-09 01:40
世界排名高居第三的西班牙高球名將拉姆，新冠肺炎檢測「陰轉陽」，被迫退出賽程，和可能的冠軍獎杯說再見。（美聯社）

PGA／冠軍飛了？領先6桿染疫 西班牙名將哭著退賽

2021-06-06 07:21
巴黎警方4日拘捕俄羅斯選手斯基科娃，她涉嫌在去年法國網球公開賽一場女雙賽中打假球。（美聯社資料照片）

法網／下注金額高到太可疑 俄美女選手涉打假球被捕

2021-06-05 07:06
大坂直美的決定獲得其他職業選手的大力支持。（歐新社）

網球／前倨後恭 4大滿貫賽將提供大坂直美協助

2021-06-02 12:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地