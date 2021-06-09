NBA／字母哥打得驚慌 球評同情：公鹿靈魂被奪走

對籃網第二戰慘輸39分，球探指「字母哥」安戴托昆波在場上看起來很驚慌。(Getty Images)

未能把握哈登(James Harden)缺陣拔得頭籌的公鹿，系列賽第2戰挑戰籃網再顯疲態，面對攻守失序的公鹿，籃網毫不留情以21顆三分球轟炸對手，一度領先高達49分，最終籃網以125比86痛宰公鹿，系列賽取得2比0領先，賽後轉任球探的前NBA球員柏金斯（Kendrick Perkins）也替公鹿深表同情，「他們的靈魂被奪走了。」

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儘管籃網三巨頭缺一，但仍靠著杜蘭特（Kevin Durant）、厄文 (Kyrie Irving)兩大球星主導攻勢，兩人合力貢獻54分，將公鹿打的潰不成軍，首戰砍下32分的「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）以15投8中攻下18分，但隊友未能給予火力支援，面對籃網下起三分雨，公鹿顯得無力招架，團隊三分球命中率僅2成9，最終公鹿只能苦吞客場2連敗，將回到密爾瓦基試圖扳回顏面。

根據《ESPN Stats & Info》數據，公鹿此戰狂輸39分為隊史季後賽 第2慘，2015年當時仍不成氣候的字母哥、米道頓（Khris Middleton）帶領公鹿，面對當時由羅斯(Derrick Rose)、巴特勒(Jimmy Butler)及諾亞(Joakim Noah)領軍的公牛，最終第6戰以66比120遭牛群踐踏，輸54分仍是公鹿隊史最難堪紀錄。

籃網一哥杜蘭特此戰再度開啟「死神模式」，以6成6投籃命中率攻下32分，這也讓曾對KD頗有微詞的柏金斯，也對這位前隊友豎起大拇指，「KD和籃網已經把公鹿的靈魂奪走了，字母哥在場上看起來很驚慌。」