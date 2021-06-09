NBA／季後賽三項命中率「190」杜蘭特：沒什麼了不起

杜蘭特被隊友厄文誇讚他在場上幾乎是打得輕鬆寫意。(美聯社)

布魯克林籃網在7日與密爾瓦基公鹿的系列賽第二戰中，靠著杜蘭特（Kevin Durant）上場33分鐘就拿下32分、6助攻、4籃板的高效率表現，以125：86輕取公鹿，取得系列賽2：0領先，不過賽後杜蘭特強調，球隊只是做到該做的事情，在主場拿下2連勝，接下來前往公鹿主場仍須小心應戰。

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季後賽 手感火熱的杜蘭特，在與塞爾蒂克的系列賽中就有平均32.6分的高水準演出，而第二輪面對公鹿，他的手感持續火燙，繼首戰拿下29分後，第二場比賽又以18投12中的高效率演出拿下32分，幫助籃網在上半場打完就已經大幅領先公鹿，最終也以39分差距取勝。

杜蘭特在今年季後賽前7場比賽打完後，三項命中率分別為，投籃命中率5成5、三分球命中率5成、罰球命中率9成1，平均32分、7.3籃板，在進攻端幾乎無人能擋，在此役帶領球隊收下系列賽二連勝後他說：「我不能說我們做得多好，因為還有很長的路要走，尤其他們回到主場後會變得很難應付，我們只是做好守衛主場的工作，沒什麼了不起的。」

兩年前的明天，當時還效力勇士 的杜蘭特在總冠軍賽中遭遇阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，談到兩年過後重返季後賽行列，他說：「那已經是很久以前的事情了，我沒有太多想法，我該做的就是訓練、看影片、準備好下場比賽。」

儘管杜蘭特對於個人表現說得輕描淡寫，但隊友厄文 （Kyrie Irving）就直言，他在場上幾乎是打得輕鬆寫意，談到球隊大勝時，厄文則說：「我們每個人都很特別，不但無私還團結一心，我們還會繼續進步下去的，當大家都有所貢獻時，就會得到回報。」