我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

NBA／季後賽三項命中率「190」杜蘭特：沒什麼了不起

體育新聞組╱綜合報導
杜蘭特被隊友厄文誇讚他在場上幾乎是打得輕鬆寫意。(美聯社)
杜蘭特被隊友厄文誇讚他在場上幾乎是打得輕鬆寫意。(美聯社)

布魯克林籃網在7日與密爾瓦基公鹿的系列賽第二戰中，靠著杜蘭特（Kevin Durant）上場33分鐘就拿下32分、6助攻、4籃板的高效率表現，以125：86輕取公鹿，取得系列賽2：0領先，不過賽後杜蘭特強調，球隊只是做到該做的事情，在主場拿下2連勝，接下來前往公鹿主場仍須小心應戰。

影音來源：YouTube

季後賽手感火熱的杜蘭特，在與塞爾蒂克的系列賽中就有平均32.6分的高水準演出，而第二輪面對公鹿，他的手感持續火燙，繼首戰拿下29分後，第二場比賽又以18投12中的高效率演出拿下32分，幫助籃網在上半場打完就已經大幅領先公鹿，最終也以39分差距取勝。

杜蘭特在今年季後賽前7場比賽打完後，三項命中率分別為，投籃命中率5成5、三分球命中率5成、罰球命中率9成1，平均32分、7.3籃板，在進攻端幾乎無人能擋，在此役帶領球隊收下系列賽二連勝後他說：「我不能說我們做得多好，因為還有很長的路要走，尤其他們回到主場後會變得很難應付，我們只是做好守衛主場的工作，沒什麼了不起的。」

兩年前的明天，當時還效力勇士的杜蘭特在總冠軍賽中遭遇阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，談到兩年過後重返季後賽行列，他說：「那已經是很久以前的事情了，我沒有太多想法，我該做的就是訓練、看影片、準備好下場比賽。」

儘管杜蘭特對於個人表現說得輕描淡寫，但隊友厄文（Kyrie Irving）就直言，他在場上幾乎是打得輕鬆寫意，談到球隊大勝時，厄文則說：「我們每個人都很特別，不但無私還團結一心，我們還會繼續進步下去的，當大家都有所貢獻時，就會得到回報。」

杜蘭特第二輪面對公鹿，他的手感持續火燙。(Getty Images)
杜蘭特第二輪面對公鹿，他的手感持續火燙。(Getty Images)

季後賽 厄文 勇士

上一則

NBA／字母哥打得驚慌 球評同情：公鹿靈魂被奪走

下一則

NBA／擊敗勁敵柯瑞 金塊隊約柯奇奪年度MVP

延伸閱讀

NBA／哈登傷退 杜蘭特29分獵公鹿…籃網第2輪開門紅

NBA／哈登傷退 杜蘭特29分獵公鹿…籃網第2輪開門紅
NBA／誰最難防 格林點名杜蘭特

NBA／誰最難防 格林點名杜蘭特
NBA／合轟104分 籃網3巨頭寫多項紀錄

NBA／合轟104分 籃網3巨頭寫多項紀錄
NBA／籃網三巨頭攻下104分 追平季後賽神紀錄

NBA／籃網三巨頭攻下104分 追平季後賽神紀錄

熱門新聞

眼尖網友發現，公鹿前鋒米道頓（左圖）日前出賽，確實腳上戰靴就是凡妮莎口中不該出現的配色款式。（取材自推特）

NBA／布萊恩新鞋流出「長這樣」 遺孀怒喊：Nike無權販售

2021-06-05 08:43
林書豪回顧當年「辮子頭之亂」，從退役名將馬汀那學到的就是不要公布歧視者身分。( 美聯社)

NBA／「辮子頭之亂」學教訓 林書豪拒公布歧視者身分

2021-06-02 20:33
米契爾狂飆45分5助攻3籃板，其中更有32分集中在下半場，幾乎是隻手帶領爵士克服前兩節落後13分的劣勢，以112比106逆轉快艇。(路透)

1張圖／NBA季後賽對戰表 76人扳平老鷹 爵士率先開胡

2021-06-09 01:40
世界排名高居第三的西班牙高球名將拉姆，新冠肺炎檢測「陰轉陽」，被迫退出賽程，和可能的冠軍獎杯說再見。（美聯社）

PGA／冠軍飛了？領先6桿染疫 西班牙名將哭著退賽

2021-06-06 07:21
巴黎警方4日拘捕俄羅斯選手斯基科娃，她涉嫌在去年法國網球公開賽一場女雙賽中打假球。（美聯社資料照片）

法網／下注金額高到太可疑 俄美女選手涉打假球被捕

2021-06-05 07:06
大坂直美的決定獲得其他職業選手的大力支持。（歐新社）

網球／前倨後恭 4大滿貫賽將提供大坂直美協助

2021-06-02 12:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地