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NBA／擊敗勁敵柯瑞 金塊隊約柯奇奪年度MVP

體育新聞組╱綜合報導
約柯奇獲選年度MVP。（美聯社）
約柯奇獲選年度MVP。（美聯社）

媒體報導，丹佛金塊隊球星約柯奇（Nikola Jokic）獲得今年NBA年度最佳球員獎。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，約柯奇確定擊敗柯瑞（Stephen Curry）和恩比德（Joel Embiid），獲選2020-21賽季MVP。

約柯奇本賽季場均26.4分和10.8個籃板，均為職涯新高，同時帶領金塊隊躋身西區季後賽第三種子。

26歲的約柯奇在丹佛已打了6個賽季。金塊隊在2014年選秀第41順位選中他，成為NBA史上MVP得主中最低選秀排名者。

本季約柯奇打滿金塊隊全部72場例行賽，也讓他成為繼2008年布萊恩（Kobe Bryant）之後，第一位例行賽全勤的MVP得主。

約柯奇與柯瑞和恩比德一起入選MVP的最後3位人選。柯瑞本賽季贏得聯盟得分王，場均得到32分，在身披金州勇士隊球衣的比賽中場均三分命中率達到職涯最高的5.3個。恩比德本賽季在費城76人隊也拿下職涯最高的28.5分和10.6個籃板。

金塊隊目前正與鳳凰城太陽隊進行第二輪季後賽系列賽。雖然約柯奇貢獻22分和9個籃板，丹佛在7日仍以17分優勢輸掉了第一場比賽。

截至當下，約柯奇整個季後賽場均得分超過31分和10個籃板。

柯瑞 季後賽 NBA

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