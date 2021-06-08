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NBA／安比德轟40分 76人替補末節發飆勝老鷹

記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德（Joel Embiid）狂飆生涯季後賽新高40分，76人擊敗老鷹扳回一城，系列賽雙方戰成1比1平手。(路透)
安比德（Joel Embiid）狂飆生涯季後賽新高40分，76人擊敗老鷹扳回一城，系列賽雙方戰成1比1平手。(路透)

儘管上半場76人板凳球員得分和老鷹相比是0：32，但第三節尾聲到第四節初，這群替補球員卻是發動一波14：0的猛攻，一舉擴大領先分差，奠定勝利基礎。搭配到安比德（Joel Embiid）狂飆生涯季後賽新高40分，76人以118：102扳回一城，系列賽雙方戰成1：1平手。

76人在8日的比賽，首節雖然拉開兩位數領先分差，但老鷹在蓋里納利（Danilo Gallinari）和赫爾特（Kevin Huerter）合拿20分的帶動下，第二節展開反擊，上半場結束追到僅差2分。

安比德在第三節獨拿17分，76人雖維持領先優勢，但波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）適時火力支援，老鷹依舊緊咬分數。替補後衛米爾頓（Shake Milton）在第三節結束前轟進大號三分球，從而點燃替補球員的火力。

米爾頓、哈沃德（Dwight Howard）和希爾（George Hill）聯手出擊，包辦球隊第四節一開始拿到的18分，一口氣將比分拉開到20分差；老鷹沒有放棄，楊恩（Trae Young）和蓋里納利接連命中外線，不過安比德重新上場穩定軍心，他最後拿下7分，順利將比分收尾。

前一戰飆出39分的安比德，此役25投13中包括16罰12中，拿到40分13籃板2助攻2抄截；哈里斯（Tobias Harris）19投11中獲得22分6籃板4助攻，小柯瑞（Seth Curry）飆進5記三分球，獨拿21分。西蒙斯（Ben Simmons）4分7助攻3籃板2抄截。

76人球員替補全場拿到的26分都出現在下半場，其中米爾頓8投5中包括4記三分球在內，拿下14分，是球隊能夠擺脫老鷹糾纏的關鍵。

楊恩16投6中得到21分11助攻3籃板，替補的蓋里納利進帳21分9籃板，赫爾特20分；波格丹諾維奇16投6中，拿到14分7籃板，卡佩拉（Clint Capela）10分8籃板，柯林斯（John Collins）8分10籃板2阻攻。

柯瑞 季後賽

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