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NBA／保羅第4節接管比賽 太陽首戰摧毀金塊

記者蔡佳霖／綜合外電報導
太陽在第三節後段和第四節初發動一波36比12的猛烈攻勢，一舉轟垮金塊防線，系列賽拔得頭籌。(美聯社)
太陽在第三節後段和第四節初發動一波36比12的猛烈攻勢，一舉轟垮金塊防線，系列賽拔得頭籌。(美聯社)

首輪力壓衛冕軍湖人的太陽，可說是全隊士氣大振。第二輪首戰對金塊，雖然上半場雙方你來我往互不退讓，但太陽在第三節後段和第四節初發動一波36：12的猛烈攻勢，一舉轟垮金塊防線。最終，太陽在主場以122：105大勝金塊，首戰開出紅盤。

上半場比賽雙方各有3人得分超過雙位數，金塊靠著更好的投籃命中率，取得58：57些微領先。打到第三節中，金塊一度領先6分，但太陽此時展開全面反擊，布里吉斯（Mikal Bridges）和艾頓（Deandre Ayton）單節合拿20分，帶動球隊殺出一波22：7的攻勢，一口氣扭轉戰局，超前金塊9分。

保羅（Chris Paul）第四節之初又接管比賽，個人獨拿9分，帶領太陽再度轟出14：5的攻勢，讓雙方差距一下子擴大到18分差。在保羅的掌控下，金塊攻守全面被壓制，難以找出有效突破口。第四節後段，太陽領先超過20分，比賽也提前買單。

太陽先發球員表現強勢，4人得分超過20分。保羅14投8中拿到21分11助攻6籃板，看起來似乎已經擺脫肩傷陰霾；布克（Devin Booker）得到21分8助攻4籃板，布里吉斯全場12投8中，包括三分球8投4中，攻下全隊最高23分，外加5籃板5助攻2抄截，艾頓20分10籃板，克勞德（Jae Crowder）14分5籃板。

替補的克雷格（Torrey Craig）面對前東家貢獻9分8籃板2阻攻，佩恩（Cameron Payne）也有7分3助攻2籃板。太陽團隊命中率達到54.1%，特別是下半場，太陽命中率更達到64.1%，反觀金塊只有40%，贏得毫無僥倖。

相較於首輪的隻手遮天，約柯奇（Nikola Jokic）面對太陽的包圍網，23投僅10中，得到22分9籃板3助攻3阻攻2抄截，難以發揮強大影響力。葛登（Aaron Gordon）得到18分4籃板3抄截，波特（Michael Porter Jr.）15分7籃板，坎帕佐（Facundo Campazzo）14分6助攻4籃板2抄截。

對戰太陽頗有心得的穆雷（Jamal Murray）已經因傷提前報銷，少了他的火力支援，連帶影響到金塊整體進攻狀態，在下半場陷入當機時，被太陽趁勢抓住機會，成了勝負分水嶺。

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