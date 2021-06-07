NBA／少了哈登依舊勇 籃網21記三分球痛宰公鹿

杜蘭特再次展現無差別投射的攻擊威力，上場33分鐘，18投12中拿下32分6助攻4籃板。(美聯社)

系列賽首戰就遭籃網震撼教育 的公鹿，進入第二戰後面對對手的強大火力跟流暢的攻守轉換更是毫無招架之力，開賽後就陷入大比分落後局面，上半場就落後24分，打到第四節最多更是輸到49分，也讓比賽早早進入垃圾時間。終場，籃網以125：86痛宰公鹿39分，取得2連勝。

在哈登（James Harden）持續缺陣的情況下，杜蘭特（Kevin Durant）再次展現無差別投射的攻擊威力，上場33分鐘，18投12中拿下32分6助攻4籃板，其中上半場就拿到21分；厄文 （Kyrie Irving）17投9中，得到22分6助攻5籃板，兩人都砍進4記三分球。

哈里斯（Joe Harris）得到13分，布朗（Bruce Brown）13分6籃板4助攻，詹姆斯（Mike James）10分3籃板3助攻，沙米特（Landry Shamet）9分；首戰表現出色的葛里芬（Blake Griffin），此役則是拿到7分8籃板，而且還在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）面前上演飛身暴扣。

籃網團隊三分火力全面釋放，總共轟進了21顆三分球，刷新隊史季後賽 紀錄。

在籃網的狂轟猛炸之下，公鹿防線全面潰堤，比賽節奏完全被對手牽著走。安戴托昆波得到18分11籃板4助攻，米道頓（Khris Middleton）17分5籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）13分4籃板3助攻，洛培茲（Brook Lopez）10分6籃板。