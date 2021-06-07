NBA／安比德復出無用 楊恩35分擒76人

楊恩狂飆35分外加10助攻，率領老鷹險勝76人。（美聯社）

亞特蘭大 老鷹當家控衛楊恩（Trae Young）狂飆35分外加10助攻，率領東區第五種子老鷹以下犯上，128：124險勝頭號種子費城 76人，在NBA東區季後賽第二輪首戰於客場成功踢館。

楊恩光是在前兩節就砍25分，並帶動一波17：0的壓倒性攻勢，讓老鷹首節結束以42：27占上風，上半場打完以74：54領先20分，奠定勝基。

日前右膝外側半月板撕裂的76人主力中鋒安比德（Joel Embiid）也在此役歸隊，仍無力阻止對手在自家主場逞威。

老鷹三分外線砲火凶猛，47投進20顆，比76人29投10中多出10顆。

一度落後多達26分的76人，終場前10.5秒追到只以124：126落後2分，不過老鷹得分後衛波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）隨後2罰全中，76人反撲無功。

楊恩全場23次出手命中11次攻下35分，另送出10次助攻；老鷹另兩位主力柯林斯（John Collins）與波格丹諾維奇各得21分，卡佩拉（Clint Capela）也有11分10籃板的雙十演出。

賽前安比德能否上場還是疑問，但他最後仍決定出賽，奮戰38分鐘拿下39分9籃板3阻攻；76人前鋒哈里斯（Tobias Harris）20分10籃板，塞斯‧柯瑞 （Seth Curry）則得到21分。