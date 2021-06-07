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NBA／雷納德率快艇晉級 唐西奇46分遺憾出局

體育新聞組／綜合報導
唐西奇（左）飆進生涯季後賽新高46分，但仍未能率軍衝過終點線。（Getty Images）
唐西奇（左）飆進生涯季後賽新高46分，但仍未能率軍衝過終點線。（Getty Images）

達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）6日飆出全場最高46分，但洛杉磯快艇火力均衡，雷納德（Kawhi Leonard）15投10中，繳出28分10籃板9助攻4抄截的準大三元表現，率隊以126：111擊敗獨行俠，拿下季後賽首輪決勝第7戰，晉級第二輪。

這場比賽是兩隊這個系列賽首見主場球隊獲勝，前六戰都是客軍獲勝，為NBA史上頭一遭。

西區第四種子快艇季後賽第二輪將迎戰西區頭號種子猶他爵士。快艇成為NBA史上第六支系列賽主場頭兩戰輸球但最後仍晉級的球隊。

快艇除了雷納德繳出全能數據外，喬治（Paul George）也挹注22分10助攻6籃板3抄截；莫里斯（Marcus Morris Sr.）砍進7記三分球，搶下23分5籃板；傑克森（ReggieJackson）15分；曼恩（Terance Mann）13分；貝頓（Nicolas Batum）和肯納德（Luke Kennard）各獲11分。

西區第五種子獨行俠方面，唐西奇飆進生涯季後賽新高46分，14助攻也追平個人紀錄，但仍未能率軍衝過終點線，獨行俠連續第二季都在季後賽首輪敗給快艇。

波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）得到16分11籃板，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）18分10籃板，馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）14分10籃板3助攻；小哈德威（Tim Hardaway Jr.）15投僅4中，拿到11分。

獨行俠替補球員加起來只得到6分，全隊三分球36投10中，遠不如快艇的20記三分球。

獨行俠的芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）繳出18分、10籃板；波辛吉斯（Kristaps Porzingis）16分、11籃板；馬亞諾維奇（Boban Marjanovic）14分、10籃板；哈達威（Tim Hardaway Jr.）得11分。

快艇 季後賽 NBA

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