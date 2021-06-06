我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

NBA／才學詹皇「熱舞」吞犯規 克勞德又發圖諷刺啦

記者蔡佳霖／綜合報導
除了在場上模仿詹姆斯（右）的舞姿外，克勞德（左）又意有所指地反諷詹姆斯昔日的推文。（美聯社）
除了在場上模仿詹姆斯（右）的舞姿外，克勞德（左）又意有所指地反諷詹姆斯昔日的推文。（美聯社）

在首輪淘太詹姆斯（LeBron James）領軍的衛冕軍湖人後，太陽前鋒克勞德（Jae Crowder）儼然已經成了新一代的「反詹大將軍」。除了在第六戰快結束前一度興起模仿詹姆斯的舞姿外，克勞德又在Instagram意有所指地反諷詹姆斯昔日的推文。

詹姆斯先前曾經在推特上寫道：「一切充滿樂趣，都是遊戲，直到兔子拿到了槍。」這顯然詹姆斯為了自己所主演「怪物奇兵2」（Space Jam 2）的宣傳口吻。不過卻被克勞德拿來做文章。

克勞德在Instagram上放了一張他在第六戰結束前一段模仿詹姆斯跳「Salsa Dance」的圖片，並且寫著：「當兔子拿到槍時一點都不好玩了。」

隨後克勞德話鋒一轉，表示球隊「距離總冠軍還有12場比賽，必須贏下來。」。藉此勉勵自己繼續前進。

克勞德當時在跳完「Salsa Dance」後，直接吃下該場比賽個人的第2次技術犯規，隨後他頭也不回地飛奔衝出球場，回到休息室。

來源：The Skip Bayless Of Battle Rap Media

有趣的是，克勞德在2017-18年賽季曾在騎士和詹姆斯並肩作戰過，但季中就被交易到爵士。

首輪6場系列賽，克勞德平均得到11.5分4.7籃板2.2助攻1.2抄截1阻攻，每場投進2.3顆三分球。

湖人 推特

上一則

PGA／冠軍飛了？領先6桿染疫 西班牙名將哭著退賽

下一則

NBA／詹姆斯季後賽場均不到25分 前隊友：乾脆退休算了

延伸閱讀

場邊人語／續戰江湖 尚有可圖

場邊人語／續戰江湖 尚有可圖

英雄夢碎 詹姆斯季後賽首度首輪出局

英雄夢碎 詹姆斯季後賽首度首輪出局
NBA／總決賽少了柯瑞、沒了詹姆斯 十年來第1次

NBA／總決賽少了柯瑞、沒了詹姆斯 十年來第1次
NBA／衛冕軍湖人被淘汰 詹姆斯生涯第1次首輪出局

NBA／衛冕軍湖人被淘汰 詹姆斯生涯第1次首輪出局

熱門新聞

眼尖網友發現，公鹿前鋒米道頓（左圖）日前出賽，確實腳上戰靴就是凡妮莎口中不該出現的配色款式。（取材自推特）

NBA／布萊恩新鞋流出「長這樣」 遺孀怒喊：Nike無權販售

2021-06-05 08:43
楊恩（右）攻下35分、送出10助攻，率老鷹擊敗東區頭號種子費城七六人隊，在季後賽第二輪旗開得勝。（美聯社）

1張圖／NBA季後賽對戰表 東區老鷹旗開得勝 西區四強出爐

2021-06-07 08:31
林書豪回顧當年「辮子頭之亂」，從退役名將馬汀那學到的就是不要公布歧視者身分。( 美聯社)

NBA／「辮子頭之亂」學教訓 林書豪拒公布歧視者身分

2021-06-02 20:33
世界排名高居第三的西班牙高球名將拉姆，新冠肺炎檢測「陰轉陽」，被迫退出賽程，和可能的冠軍獎杯說再見。（美聯社）

PGA／冠軍飛了？領先6桿染疫 西班牙名將哭著退賽

2021-06-06 07:21
巴黎警方4日拘捕俄羅斯選手斯基科娃，她涉嫌在去年法國網球公開賽一場女雙賽中打假球。（美聯社資料照片）

法網／下注金額高到太可疑 俄美女選手涉打假球被捕

2021-06-05 07:06
大坂直美的決定獲得其他職業選手的大力支持。（歐新社）

網球／前倨後恭 4大滿貫賽將提供大坂直美協助

2021-06-02 12:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光