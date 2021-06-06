NBA／才學詹皇「熱舞」吞犯規 克勞德又發圖諷刺啦

除了在場上模仿詹姆斯（右）的舞姿外，克勞德（左）又意有所指地反諷詹姆斯昔日的推文。（美聯社）

在首輪淘太詹姆斯（LeBron James）領軍的衛冕軍湖人 後，太陽前鋒克勞德（Jae Crowder）儼然已經成了新一代的「反詹大將軍」。除了在第六戰快結束前一度興起模仿詹姆斯的舞姿外，克勞德又在Instagram意有所指地反諷詹姆斯昔日的推文。

詹姆斯先前曾經在推特 上寫道：「一切充滿樂趣，都是遊戲，直到兔子拿到了槍。」這顯然詹姆斯為了自己所主演「怪物奇兵2」（Space Jam 2）的宣傳口吻。不過卻被克勞德拿來做文章。

克勞德在Instagram上放了一張他在第六戰結束前一段模仿詹姆斯跳「Salsa Dance」的圖片，並且寫著：「當兔子拿到槍時一點都不好玩了。」

隨後克勞德話鋒一轉，表示球隊「距離總冠軍還有12場比賽，必須贏下來。」。藉此勉勵自己繼續前進。

克勞德當時在跳完「Salsa Dance」後，直接吃下該場比賽個人的第2次技術犯規，隨後他頭也不回地飛奔衝出球場，回到休息室。

來源：The Skip Bayless Of Battle Rap Media

有趣的是，克勞德在2017-18年賽季曾在騎士和詹姆斯並肩作戰過，但季中就被交易到爵士。

首輪6場系列賽，克勞德平均得到11.5分4.7籃板2.2助攻1.2抄截1阻攻，每場投進2.3顆三分球。