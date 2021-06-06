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NBA／哈登傷退 杜蘭特29分獵公鹿…籃網第2輪開門紅

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特（右）拿下29分助籃網第二輪開門紅。（路透）
杜蘭特（右）拿下29分助籃網第二輪開門紅。（路透）

儘管哈登（James Harden）首節只打了43秒就因右腿傷勢被迫退場，隨後宣布不會回歸，但籃網仍在杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）的帶領下，比賽大半時間都掌控領先優勢，第四節更一度拉開到19分差，最終以115：107輕取公鹿，搶下第二輪系列賽首勝。

來源：聯合影音網

厄文攻下25分8助攻5籃板，其中20分集中在上半場；杜蘭特25投12中拿下29分10籃板3助攻2阻攻；籃網此役轟進15記三分球，且在轉換進攻和球權轉移上不斷痛擊公鹿防線。

葛里芬（Blake Griffin）成功填補了哈登的空缺，13投7中並轟進4記三分球，得到18分14籃板3助攻2抄截，哈里斯（Joe Harris）11投7中包括三分球9投5中，獨拿19分。季末才簽來的詹姆斯（Mike James）此戰替補表現優異，上場30分鐘拿到12分7籃板3助攻。

公鹿雖然瞄準籃網內線薄弱的問題猛打，禁區拿到72分，二波進攻也取得20比4的大幅領先，然而本身三分手感低迷，全場30投僅6中，加上擋不住籃網的外線輪番開火跟轉換速度，在下半場之後一路處於挨打狀態。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）24投16中，拿到全場最高34分，外加11籃板4助攻2阻攻；洛培茲（Brook Lopez）19分5籃板。公鹿板凳也沒有太多發揮，無人得分超過雙位數。

首輪扮演重要攻守角色的米道頓（Khris Middleton）和哈勒戴（Jrue Holiday），這場比賽兩人合計42投僅13中，難以給予火力支援。米道頓得到13分13籃板4助攻，哈勒戴17分9籃板6助攻。

厄文

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