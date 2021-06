NBA／布萊恩新鞋流出「長這樣」 遺孀怒喊：Nike無權販售

遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)主導下,已故傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)未與Nike續約,這讓外界揣測認為是否在替自創品牌鋪路,日前她也宣布以不幸一同罹難的女兒綽號「Mambacita」為名推出外套服飾,如今更槓上Nike未經同意續推布萊恩產品。

凡妮莎透過個人Instagram發聲說:「這雙鞋是我為了榮耀女兒吉安娜(Gianna)之名而設計的,會以她父親鞋款採黑白配色並取名『Mambacita』。這雙鞋還沒被允許發售,我們沒跟Nike續約也不同意販售這款鞋,甚至當初連生產製造都沒答應。」

Vanessa Bryant says she did NOT approve the “Mambacita” Nike Kobe 6 Protro to be made. 😢 pic.twitter.com/739LhYdqo0