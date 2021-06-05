NBA／布萊恩新鞋流出「長這樣」 遺孀怒喊：Nike無權販售

眼尖網友發現，公鹿前鋒米道頓（左圖）日前出賽，確實腳上戰靴就是凡妮莎口中不該出現的配色款式。（取材自推特）

遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）主導下，已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）未與Nike續約，這讓外界揣測認為是否在替自創品牌鋪路，日前她也宣布以不幸一同罹難的女兒綽號「Mambacita」為名推出外套服飾，如今更槓上Nike未經同意續推布萊恩產品。

凡妮莎透過個人Instagram發聲說：「這雙鞋是我為了榮耀女兒吉安娜（Gianna）之名而設計的，會以她父親鞋款採黑白配色並取名『Mambacita』。這雙鞋還沒被允許發售，我們沒跟Nike續約也不同意販售這款鞋，甚至當初連生產製造都沒答應。」

Vanessa Bryant says she did NOT approve the “Mambacita” Nike Kobe 6 Protro to be made. 😢 pic.twitter.com/739LhYdqo0 — Nice Kicks (@nicekicks) June 3, 2021

凡妮莎進一步強調，甚至連自己跟女兒都沒收到實鞋，沒想到竟看到有人穿上腳，她公開跟Nike再次喊話不希望販售這款鞋。而也有眼尖網友發現，公鹿前鋒米道頓（Khris Middleton）日前出賽，確實腳上戰靴就是凡妮莎口中不該出現的配色款式。