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英雄夢碎 詹姆斯季後賽首度首輪出局

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯在第四節低頭坐在場邊，他效力球隊在季後賽首度一輪遊。（美聯社）
詹姆斯在第四節低頭坐在場邊，他效力球隊在季後賽首度一輪遊。（美聯社）

衛冕軍洛杉磯湖人隊在3日以100：113不敵鳳凰城太陽隊後，二連霸夢碎，而這也成為湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）首度在季後賽首輪就打包放假，他直言過去這11個月，從上個賽季在泡泡賽區進行剩餘賽季到短時間內就展開新賽季，湖人早就已經精疲力盡，加上本賽季的傷病問題讓他們始終無法全力一戰。

對於球隊無緣二連霸，個人又首度在季後賽首輪出局，拿下29分、9籃板、7助攻的詹姆斯，賽後落寞地獨自走進休息室，因為他過去14次率隊打進季後賽，他所屬的球隊從未在首輪出局。

詹姆斯表示，本賽季受到傷病以及防疫協議影響，全隊一直無法全力一戰，甚至是以完整陣容出賽，讓他們始終沒有找到節奏，「但我仍必須向隊內每一名成員脫帽致敬，儘管我們沒有完成目標，但已經盡力做到最好，同時我也要向太陽致敬，他們整個系列賽表現出色。」

詹姆斯過去連續14度揮師季後賽都至少挺進2輪，這在NBA史上僅次於歐瑞（Robert Horry）與費雪（Derek Fisher）的16度免於季後賽首輪淘汰命運的聯盟紀錄。

詹姆斯對此則表示：「這對我來說並不重要，我在乎的是讓這支球隊健康地捲土重來。」他也坦承踝傷之後一直未能找回狀態，並強調相信完整休賽季能重拾雄風。

而這似乎也意味若東京奧運如期開打，詹姆斯無意代表美國應戰，他對此則說：「我7月半會把注意力放在『怪物奇兵』反派。」藉機宣傳新片同時也似乎證實不出賽。

季後賽 湖人 東京奧運

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