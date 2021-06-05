NBA／約柯奇率隊逆轉勝金塊 教頭讚無愧MVP呼聲

BK金塊總教練馬龍大讚約柯奇(中)。(Getty Images)

去年首兩輪都打滿7場的金塊，今年在首輪面對到勁敵拓荒者，差點再度進入搶七大戰，不過在第六戰尾聲逆轉戰局，以126：115取勝，最終是以系列賽4比2的比數挺進第二輪。

在客場順利取勝後，金塊總教練馬龍（Michael Malone）也談到：「我愛我的隊伍，我愛我每個球員。我們不斷找尋獲勝的方法，不論是去年或今年，別人不知道我們因為傷病損失了多少，也因此我非常以他們為榮，且我也很喜愛我所執教這支球隊的每一天。」

另外馬龍也對當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）讚譽有加：「當我們有約柯奇時，你可以把我們球隊裡任何人換掉，你可以放上任何人，我們會找出贏球的方法。因為他就是這麼的棒，而這也就是為何他會是MVP人選呼聲最高的。」

約柯奇則是談到剛開賽隊友波特 （Michael Porter Jr.）的火燙手感：「在第一節時，我並未有那樣的得分氣勢，我根本不想要有。當球隊中有一個這麼好的得分手我為何要去讓他冷下來呢？所以我可以犧牲部分我上場的時間或是一節不要得分。」

本季MVP大熱門約柯奇在陣中缺少了穆雷（Jamal Murray）和巴頓（Will Barton）兩名主力球員的狀況下，還是帶領金塊打敗拓荒者。此役他在拿下36分，其中包含第三節單節的20分，也成為金塊追上比數的關鍵。獲勝之後，金塊將在次輪面對同日晉級的太陽。