NBA／雷納德隻手遮天飆45分 率快艇逼出第7戰

雷納德（左）命中率高達72%，全場投25中18，以驚人效率拿下45分，率快艇客場贏球逼出第七戰。（美聯社）

快艇 與獨行俠的系列戰進展完全不按牌理出牌，打完5戰之後主隊通通吞敗，獨行俠在洛杉磯 拿到3勝，快艇2勝則都是在客場獲得，雙方4日移師達拉斯再戰，快艇背負輸不得壓力，靠雷納德（Kawhi Leonard）隻手遮天表現，以104：97勝出。

快艇上半場先後靠傑克森（Reggie Jackson）與雷納德接力飆分暫居領先，雷納德到了第3節更是獨挑大樑，獨攬17分，只是獨行俠團隊火力爆發，一掃上半場三分線外低迷手感，反倒掌握領先。不過到了決勝的第4節，雷納德表現更上層樓，接管戰局。

倒數4分41秒，唐西奇（Luka Doncic）砍進三分彈後，獨行俠只落後2分，雷納德接著連拿8分確立勝果，其中頭兩次投籃命中更都是在唐西奇面前完成，雷納德此役飆進45分，也追平他季後賽 最高紀錄，過去他在2019年東冠對76人首戰也曾拿到45分。

雷納德更以驚人效率拿下45分，全場投25中18，命中率高達72%，傑克森攻25分次之，喬治（Paul George）挹注20分；獨行俠方面，唐西奇繳29分、11助攻與8籃板，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）添23分，雙方殊死第7戰6日於快艇主場舉行。