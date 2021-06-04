NBA／楊恩紐約一戰成名「個人簽名鞋」等不及穿上

楊恩(左)在季後賽穿個人簽名款戰靴。（美聯社）

擁抱如同過往喬丹 （Michael Jordan）與米勒（Reggie Miller）反派角色，楊恩（Trae Young）今年季後賽 在紐約 一戰成名，登上麥迪遜廣場花園大舞台毫不怯場，這也順勢給他新登場的初代個人簽名款戰靴打響名號。

楊恩去年年底率先揭露自己獲得adidas青睞，將得到推出個人簽名款球鞋待遇，而如今時逢他生涯首度率老鷹打進季後賽更顯意義非凡，楊恩強調雖然等自家鞋款正式推出還要一段時間，但他早就迫不及待，決定快快穿上場。

「顯然這雙鞋子還要一段時間才會推出給大家來買，但我實在早就等不及穿上場，我想在我第一次打季後賽時候，穿上我自己的鞋，這意義很特別」，楊恩指出，他也成為adidas現役有專屬簽名款的球星之一，其中一位正是他首輪對手。

目前有adidas專屬簽名款者有包括：哈登（James Harden）、里拉德（Damian Lillard）、米契爾（Donovan Mitchell）與羅斯（Derrick Rose），後者現正效力尼克，在季後賽也繳回春表現，跟楊恩一同打出精彩比賽。

就在老鷹以4：1淘汰尼克後，楊恩也透過Instagram限時動態秀出，自己得到羅斯簽名球衣，上頭寫有「持續展現領導能力，王者」字樣，楊恩也註解道：「這是我的榮幸。」兩位不同世代球星展現了可貴的傳承精神。