NBA／楊恩紐約一戰成名「個人簽名鞋」等不及穿上

擁抱如同過往喬丹 (Michael Jordan)與米勒(Reggie Miller)反派角色,楊恩(Trae Young)今年季後賽 在紐約 一戰成名,登上麥迪遜廣場花園大舞台毫不怯場,這也順勢給他新登場的初代個人簽名款戰靴打響名號。

楊恩去年年底率先揭露自己獲得adidas青睞,將得到推出個人簽名款球鞋待遇,而如今時逢他生涯首度率老鷹打進季後賽更顯意義非凡,楊恩強調雖然等自家鞋款正式推出還要一段時間,但他早就迫不及待,決定快快穿上場。

「顯然這雙鞋子還要一段時間才會推出給大家來買,但我實在早就等不及穿上場,我想在我第一次打季後賽時候,穿上我自己的鞋,這意義很特別」,楊恩指出,他也成為adidas現役有專屬簽名款的球星之一,其中一位正是他首輪對手。

目前有adidas專屬簽名款者有包括:哈登(James Harden)、里拉德(Damian Lillard)、米契爾(Donovan Mitchell)與羅斯(Derrick Rose),後者現正效力尼克,在季後賽也繳回春表現,跟楊恩一同打出精彩比賽。

就在老鷹以4:1淘汰尼克後,楊恩也透過Instagram限時動態秀出,自己得到羅斯簽名球衣,上頭寫有「持續展現領導能力,王者」字樣,楊恩也註解道:「這是我的榮幸。」兩位不同世代球星展現了可貴的傳承精神。

.@TheTraeYoung got a signed @drose jersey after their playoff series 🔥



Respect. pic.twitter.com/PcLs6N66ZJ