NBA／衛冕軍湖人被淘汰 詹姆斯生涯第1次首輪出局

詹姆斯帶領湖人打背水一戰，結果慘遭太陽淘汰。(路透)

衛冕軍湖人 3日面臨背水一戰，戴維斯（Anthony Davis）雖帶傷上陣，可惜只打5分鐘就離場，加上布克（Devin Booker）火力全開，猛轟47分，湖人雖展現韌性一度將29分落後縮小至12分，終場還是以100比113不敵太陽，以2比4遭到淘汰，太陽下一輪將迎戰金塊。

戴維斯（Anthony Davis）此役雖披掛登場，但明顯仍深受鼠蹊部傷勢困擾，之後在阻擋阻擋布克（Devin Booker）上籃嘗試時再也撐不住，退場未再回歸。而布克首節手感就燙到不行，獨攬22分，上半場三分球更是8投7中，打得啞火的湖人無力招架。

不過湖人第3節有所起色，特別是派上小陣容後打出防守強度，詹姆斯（LeBron James）也挺身強攻，逐步縮小落後。末節更是再進逼，可惜詹姆斯下場休息，保羅（Chris Paul）出面穩定軍心，且太陽三分外線攻勢不只，湖人遂氣力放盡。

數據方面，布克拿到47分為全場最高，保羅送出12助攻，太陽整體三分線外投35中18，更是完全力壓湖人35投10中；湖人則以詹姆斯繳29分、9籃板與7助攻為佳，施羅德（Dennis Schroder）添20分，這也是詹姆斯連14度挺進季後賽 首輪後首嚐提前出局滋味。