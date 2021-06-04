籃球／率隊3奪奧運金牌 K教練明年退休

前美國奧運男子籃球隊總教練、美國大學籃球錦標賽NCAA傳奇名帥「K教練」計畫在帶完杜克大學的2021-22賽季後退休，為自己傳奇的執教生涯畫上句號。（美聯社）

前美國 奧運男子籃球隊總教練、美國大學籃球錦標賽NCAA 傳奇名帥「K教練」沙舍夫斯基（Mike Krzyzewski），今年已高齡74歲，他計畫在帶完杜克大學的2021-22賽季後退休，為自己傳奇的執教生涯畫上句號。「K教練」除帶領美國夢幻男籃在奧運締造3連霸，同時也是美國NCAA一級男籃唯一的千勝教頭。

現年74歲的K教練擔任杜克大學的總教練已超過40年，自1980年被任命為綽號「藍魔隊」（Blue Devil）的杜克總教練以來，他帶領杜克大學獲得5次NCAA一級聯賽冠軍、12次進入四強、15次ACC錦標賽冠軍和12次ACC例行賽冠軍。

K教練5度率隊奪得NCAA冠軍，在史上排名第2，僅次於加州大學洛杉磯分校（UCLA）；另外他共15度單季拿下30勝，手握1170勝等，都是NCAA教練之冠，甚至多出排名第2的雪城大學教頭博漢姆（Jim Boeheim）188勝。

除了在NCAA完成無與倫比的成就，K教練還帶領美國隊重返榮耀，在2008年他執教「救贖之隊」，讓美國重新成為世界籃球龍頭，並連續在2008、2012和2016年3屆奧運會上奪金，雖然從未進入籃球最高殿堂NBA 執教，但包括布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（Lebron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和安東尼（Carmelo Anthony）等一眾NBA巨星，皆受過K教練執教。

外界認為未來美國隊總教練的職務將會落在帕波維奇（Gregg Popovich）身上，身為NBA史上最偉大的總教練之一，他曾帶領聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）5奪NBA總冠軍，更3次獲得賽季最佳教練。

K教練透過聲明表示，他在西點軍校與杜克大學的時光都很美好，他很榮幸也心懷感激能在兩所世界頂級的大學當中度過超過40年，甚至過去11年執教美國男籃國家隊的時光也讓他難忘。

早已是美國籃球名人堂成員的K教練，預計在2021-22球季結束後退休，未來將由球隊助理教練施瑞爾（Jon Scheyer）接棒。