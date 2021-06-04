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NBA／籃網晉級 他家裡蹲⋯艾德里奇好悶

聯合新聞網 / 綜合報導
籃網晉級季後賽第二輪，季中因心律不整問題緊急宣布退休的艾德里奇表示，自己在電視機前觀戰其實相當消沉，他想和隊友一同在場上奮戰。（歐新社）
籃網晉級季後賽第二輪，季中因心律不整問題緊急宣布退休的艾德里奇表示，自己在電視機前觀戰其實相當消沉，他想和隊友一同在場上奮戰。（歐新社）

籃網日前以4：1擊敗塞爾蒂克晉級季後賽第二輪，季中因心律不整問題緊急宣布退休的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）在近日受訪時表示，自己在電視機前觀戰其實相當消沉，他想和隊友一同在場上奮戰。

知名運動網站「The Athletic」記者撰文透露，艾德里奇退休後仍持續關注著隊友們的比賽：「我得釋懷自己不在球場這件事，我還在學習如何消解鬱悶。」、「當然我還熱愛著籃球，我總是覺得自己還有許多事還沒完成，但我現在必須找到新的自我。當你長時間一直在做自己愛的事情，然後卻一夜之間失去了它，這樣的打擊太大了。」

曾待過拓荒者、馬刺，本季輾轉來到籃網一圓冠軍夢的艾德里奇，今年賽季他在一場比賽中發現身體正對他發出警訊，4月中旬一夜之間宣告退休，結束15年的球員生涯，他表示如果自己還在籃網，絕對可以和球隊一起拿下冠軍戒指。

35歲的艾德里奇來到籃網後出賽5場，場均繳出12.8分、4.8籃板、2.6助攻，雖然不及全盛時期，但如此的成績勢必能為球隊內線帶來更有彈性的進攻火力，但他仍確信退休是正確的決定，「我周圍的聲音對我相當諒解，就像在對我說『如果這是你想做的事情，我們完全支持你。』」

退休 季後賽 馬刺

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